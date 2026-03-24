Un capolavoro di Città di Castello incanta il pubblico di New York

Arte rinascimentale: lo Stendardo di Raffaello brilla al Met

Città di Castello, 24-03-2026 – L’arte rinascimentale protagonista assoluta nel cuore di Manhattan grazie all’apertura ufficiale della monumentale rassegna “Raphael: Sublime Poetry” presso il Metropolitan Museum. Il fulcro dell’esposizione, che ha appena alzato il sipario dinanzi a una platea internazionale, è rappresentato dallo Stendardo Processionale della Santissima Trinità. L’opera, vanto della Pinacoteca di Città di Castello, viene presentata per la prima volta come il dipinto d’esordio interamente autografo del maestro urbinate. Si tratta di un evento che riscrive i canoni della storiografia artistica, inserendo il territorio umbro al centro del dibattito culturale mondiale. La mostra resterà accessibile al pubblico fino al 28 giugno, offrendo un viaggio antologico tra oltre duecento lavori, inclusi rari disegni e tele iconiche che tracciano l’evoluzione del genio di Urbino dalle radici tiberine fino ai trionfi romani, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di figure di spicco della cultura internazionale, tra cui il ministro italiano Alessandro Giuli e il direttore del Met, Max Hollein. Quest’ultimo ha rimarcato come l’Italia rappresenti un partner insostituibile per il museo newyorkese, contribuendo con circa cinquanta prestiti di inestimabile valore. Il ministro Giuli ha sottolineato che tali sinergie testimoniano un impegno strategico nella condivisione del patrimonio artistico nazionale con l’intera umanità. Lo Stendardo, valutato circa sei milioni di euro, incarna perfettamente questa missione, essendo l’unico dipinto mobile di Raffaello rimasto in Umbria e testimone diretto delle sue primissime prove come “magister”. Il progetto scientifico è stato curato da Carmen C. Bambach, esperta mondiale del Rinascimento, che ha seguito con dedizione ogni fase del complesso trasferimento oltreoceano.

L’arrivo dello Stendardo a New York rappresenta il coronamento di un meticoloso intervento di recupero condotto dall’Istituto Centrale per il Restauro in collaborazione con la Soprintendenza dell’Umbria. L’operazione ha permesso di restituire al dipinto una leggibilità cromatica e strutturale che il passare dei secoli aveva inevitabilmente offuscato. Attraverso indagini diagnostiche all’avanguardia, i tecnici sono riusciti a far riemergere i dettagli tecnici e la forza espressiva originaria della tela, databile intorno al 1499. Il Comune di Città di Castello ha condiviso con entusiasmo questo percorso di valorizzazione, trovando nel Metropolitan Museum un sostenitore fondamentale anche sotto il profilo finanziario. Oggi l’opera appare ai visitatori in tutta la sua magnificenza, rivelando quei tratti di perfezione e grazia che avrebbero reso Raffaello il modello estetico per eccellenza fino ai giorni nostri.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi hanno espresso profonda soddisfazione per la visibilità garantita al territorio. La presenza dello Stendardo in una vetrina così prestigiosa non è solo un successo accademico, ma un’operazione di marketing territoriale di altissimo livello. La platea del Metropolitan Museum offre una visibilità senza precedenti alla Pinacoteca comunale, fungendo da catalizzatore per un futuro incremento del turismo culturale in Alta Valle del Tevere. I riflessi positivi di questa esposizione sono destinati a durare nel tempo, consolidando l’immagine di Città di Castello come custode di tesori universali. La collaborazione con Carmen Bambach e con lo storico dell’arte Tom Henry ha permesso di costruire un ponte solido tra la realtà locale e le istituzioni museali più importanti del pianeta.

Durante la presentazione, la curatrice Bambach ha proposto una riflessione originale sulla figura di Raffaello, paragonandolo a un moderno influencer ante litteram. Dal Cinquecento al tardo Settecento, il pittore è stato venerato come l’artista italiano supremo, capace di influenzare stili e gusti di intere generazioni. Nonostante la critica moderna lo affianchi spesso a Leonardo e Michelangelo in una triade inscindibile, la mostra al Met ribadisce la sua assoluta unicità nel raggiungimento della perfezione compositiva.

Lo Stendardo di Città di Castello costituisce il punto di partenza necessario per comprendere questa ascesa fulminea. Ogni pennellata su quella tela, ora visibile a milioni di persone, racconta la genesi di un mito che continua a parlare al mondo contemporaneo con una forza comunicativa immutata, celebrando l’armonia e la bellezza del Rinascimento italiano.