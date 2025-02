Un 90enne rinuncia ai regali per solidarietà

Un 90enne – Per festeggiare il suo 90° compleanno, Elio Dini ha deciso di compiere un gesto di grande generosità, rinunciando ai regali per invitare parenti e amici a devolvere contributi all’Associazione Malattia di Alzheimer Umbria ODV. Un atto d’amore in memoria della moglie scomparsa, seguita dall’ente fino agli ultimi giorni di malattia.

Il gesto ha commosso Goretta Morini, presidente dell’Associazione, che ha espresso gratitudine per la scelta di Dini e il sostegno ricevuto. La raccolta fondi ha avuto un notevole riscontro, dimostrando il valore della solidarietà e l’importanza della sensibilizzazione verso una patologia che compromette memoria, personalità e autonomia.

Dal 1997, l’Associazione Malattia di Alzheimer Umbria si impegna nel supporto ai malati e alle loro famiglie, collaborando con ASL e istituzioni locali per offrire servizi dedicati, dai centri di ascolto ai laboratori di stimolazione cognitiva. Tra le strutture di riferimento, il Centro Diurno Alzheimer “Luigi Coli” di Città di Castello rappresenta uno dei primi esempi di intervento specialistico nella regione.

Morini ha sottolineato come il contributo ricevuto da Elio Dini e dai suoi cari aiuterà l’Associazione a proseguire la sua missione, mantenendo alta l’attenzione sull’Alzheimer e sulle difficoltà che la malattia comporta. Il tema ha recentemente guadagnato ulteriore visibilità anche grazie alla canzone “Quando sarai piccola” di Simone Cristicchi, presentata al Festival di Sanremo, che ha toccato il cuore del pubblico trattando la condizione dei malati e dei loro familiari.

Anche le istituzioni locali hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa di Dini. Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e l’assessore alle Politiche Sociali, Benedetta Calagreti, insieme alla presidente dell’Asp “Muzi Betti”, Annalisa Lelli, hanno sottolineato come questo gesto esemplare metta in luce il valore della rete di supporto costruita intorno ai malati di Alzheimer.

L’Associazione Malattia di Alzheimer Umbria, con sede a Perugia, opera da quasi trent’anni per offrire sostegno ai pazienti e ai loro cari, avvalendosi di un team multidisciplinare composto da medici, psicologi, fisioterapisti e operatori sanitari. Tra gli obiettivi principali vi sono la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la formazione di personale qualificato e l’incentivo alla ricerca scientifica per migliorare la comprensione e il trattamento della malattia.

La presidente Morini ha ribadito l’importanza della collaborazione di tutti per garantire continuità ai servizi offerti. Il gesto di Elio Dini rappresenta un esempio di come l’affetto e la solidarietà possano trasformarsi in un aiuto concreto per chi affronta la difficile realtà dell’Alzheimer. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al “giovane 90enne” per la sua sensibilità e generosità, che ha lasciato un segno profondo nella comunità.