Umbria in lutto per la perdita di Giovanni Zaganelli

Sarah Bistocchi: “Ha servito la sua terra con amore”

Con la scomparsa dell’avvocato Giovanni Zaganelli, l’Umbria perde una delle sue figure più autorevoli, un uomo che ha saputo coniugare rigore professionale, impegno politico e profonda dedizione alla comunità.

A ricordarlo con parole sentite è la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, che in una nota ufficiale esprime “cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla comunità tifernate”, sottolineando come la figura di Zaganelli abbia rappresentato un punto di riferimento per la vita civile e istituzionale della regione.

Avvocato di grande prestigio, Zaganelli è stato definito da molti un “principe del foro”, appellativo riservato a quei giuristi che uniscono eccellenza tecnica e statura morale. Il suo nome è legato a importanti cause legali, ma anche alla partecipazione attiva nella vita politica e sociale, in un tempo in cui la presenza nelle istituzioni era vissuta come servizio e responsabilità.

Il suo legame con la città di Città di Castello e con l’intera Umbria non è mai venuto meno. Anche nei momenti di maggiore notorietà, Zaganelli ha continuato a vivere il suo impegno come un dovere civile, rimanendo vicino alla gente e ai problemi concreti del territorio.

“Con la scomparsa dell’avvocato Giovanni Zaganelli se ne va un pezzo di storia della nostra regione,

un ‘principe del foro’ impegnato in politica e nella società”.

Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, esprimendo “cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla comunità tifernate. Zaganelli – aggiunge Bistocchi – era figlio di un tempo generoso fatto di grandi valori e di impegni massicci, che però non lo hanno mai portato lontano dal suo territorio, che anzi ha sempre trattato con cura e attenzione, dedicandogli tempo e impegno. I suoi insegnamenti lasciano un vuoto, ma ci forniscono anche l’occasione per seguirli e onorarli, dedicando tempo e cura alla comunità umbra tutta”.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio in tutto il mondo istituzionale e forense umbro, molti colleghi, amici e cittadini hanno voluto ricordarlo con parole di stima, gratitudine e affetto.

In un momento storico in cui la figura dell’impegno pubblico sembra spesso sbiadita, Giovanni Zaganelli rappresenta un modello da custodire e da tramandare, come uomo, come professionista e come cittadino.