Umbria in lutto per la perdita di Giovanni Zaganelli

29 Agosto 2025 Città di Castello, Cronaca, Ultime notizie 0
Umbria in lutto per la perdita di Giovanni Zaganelli

Sarah Bistocchi: “Ha servito la sua terra con amore”

Con la scomparsa dell’avvocato Giovanni Zaganelli, l’Umbria perde una delle sue figure più autorevoli, un uomo che ha saputo coniugare rigore professionale, impegno politico e profonda dedizione alla comunità.

A ricordarlo con parole sentite è la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, che in una nota ufficiale esprime “cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla comunità tifernate”, sottolineando come la figura di Zaganelli abbia rappresentato un punto di riferimento per la vita civile e istituzionale della regione.

Avvocato di grande prestigio, Zaganelli è stato definito da molti un “principe del foro”, appellativo riservato a quei giuristi che uniscono eccellenza tecnica e statura morale. Il suo nome è legato a importanti cause legali, ma anche alla partecipazione attiva nella vita politica e sociale, in un tempo in cui la presenza nelle istituzioni era vissuta come servizio e responsabilità.

Il suo legame con la città di Città di Castello e con l’intera Umbria non è mai venuto meno. Anche nei momenti di maggiore notorietà, Zaganelli ha continuato a vivere il suo impegno come un dovere civile, rimanendo vicino alla gente e ai problemi concreti del territorio.

“Con la scomparsa dell’avvocato Giovanni Zaganelli se ne va un pezzo di storia della nostra regione,
un ‘principe del foro’ impegnato in politica e nella società”.
Così la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, esprimendo “cordoglio e vicinanza alla famiglia e alla comunità tifernate. Zaganelli – aggiunge Bistocchi – era figlio di un tempo generoso fatto di grandi valori e di impegni massicci, che però non lo hanno mai portato lontano dal suo territorio, che anzi ha sempre trattato con cura e attenzione, dedicandogli tempo e impegno. I suoi insegnamenti lasciano un vuoto, ma ci forniscono anche l’occasione per seguirli e onorarli, dedicando tempo e cura alla comunità umbra tutta”.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio in tutto il mondo istituzionale e forense umbro, molti colleghi, amici e cittadini hanno voluto ricordarlo con parole di stima, gratitudine e affetto.

In un momento storico in cui la figura dell’impegno pubblico sembra spesso sbiadita, Giovanni Zaganelli rappresenta un modello da custodire e da tramandare, come uomo, come professionista e come cittadino.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 29 agosto 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 29 agosto 2025
Il viaggio musicale di Alinde Quartett e Mai soli fa centro
Giochi senza barriere Due giorni di sport e inclusione allo stadio Borgioni
Firmato protocollo d’intesa tra Comune di Perugia e Fondazione Umbria Jazz
Spirito Paralimpico Lo Sport che unisce davvero Realizzato con Clipchamp
Visita del Procuratore Generale agli istituti penitenziari umbri Realizzato con Clipchamp
Scoperto a Villaurbana una maxi piantagione di marijuana
Cacciare illegalmente all’interno del Parco del Monte Cucco, area protetta
Perugia e Gubbio domani in campo. Ternana si muove per Maccariello
Nuova app “Spirito Paralimpico” unisce sport e inclusione
Careri, scoperta piantagione di canapa: un arresto sul posto
Il telegiornale dell'Umbria del 20 agosto 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 20 agosto 2025
Raid russi devastano Kiev, colpiti anche uffici Ue, rassegna stampa del 29 agosto 2025
Raid russi devastano Kiev, colpiti anche uffici Ue, rassegna stampa del 29 agosto 2025
Ex finanziere trovato morto il Ris torna in casa
Eurochocolate 2025 Ddebutta la linea di prodotti firmata Costruttori di Dolcezze
Romba coi pedali… e guida con la testa! Educazione stradale ACI a Casaglia
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*