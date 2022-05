Umbertide sempre più a zero barriere architettoniche

Una Umbertide sempre più accessibile e a portata di tutti. Sono iniziati i nuovi interventi per il completamento del percorso a barriere architettoniche zero nell’area compresa tra l’ospedale cittadino e il centro storico. Nello specifico, gli interventi sono concentrati in piazza Caduti del Lavoro e l’intersezione con via Magi Spinetti e quella con via Madonna del Giglio. Il progetto, dall’importo di 57mila euro, prevede la realizzazione di un marciapiede rialzato e con delle rampe in alcuni punti per renderlo accessibile alle persone disabili.

Ufficio stampa Comune di Umbertide

L’intervento va quindi a valorizzare i percorsi pedonali, contribuendo anche a razionalizzare la viabilità in corrispondenza del parcheggio di piazza Caduti del Lavoro. Tale intervento si pone come nuovo stralcio funzionale, del percorso di abbattimento di barriere architettoniche e della mobilità sostenibile tra il nosocomio cittadino e il centro della città, che hanno già riguardato lavori in via Vittorio Veneto, piazza Mazzini e piazza del Mercato, compresa l’apertura della seconda passerella sul torrente Reggia. Oltre al capoluogo questi lavori hanno riguardato anche anche le frazioni, con la creazione di nuovi marciapiedi nelle frazioni di Calzolaro (il centro abitato con via dei Refari) e Montecastelli (lungo viale Europa e via del Progresso). “Questi lavori rappresentano un altro importante tassello per rendere la nostra città aperta a tutti – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini – Si va così a costruire una Umbertide migliore che dà maggiori risposte e azioni concrete”.