Umbertide, ristrutturazione della Piattaforma: quasi pronto il progetto esecutivo

I lavori verranno eseguiti grazie a un finanziamento di 195 mila euro

E' in fase di definizione la progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione che interesseranno la Piattaforma. A renderlo noto è stata l'assessore alle Politiche sociali Sara Pierucci nel corso della seduta dedicata al Question Time rispondendo a una interrogazione del gruppo consiliare LiberaIlFuturo. Da Ufficio stampa Comune di Umbertide

“Per la ristrutturazione della Piattaforma – ha detto l’assessore Pierucci – il Comune di Umbertide ha ricevuto un finanziamento pari a 195mila euro. Le risorse sono state erogate grazie al progetto presentato dal Comune nel febbraio di quest’anno, che è rientrato tra quelli finanziati con fondi europei dall’apposito bando della Regione Umbria. Il progetto ha visto nelle scorse settimane la costituzione di una Associazione temporanea di scopo (Ats) che vede come capofila il Comune di Umbertide e quindi soggetti tra istituzioni scolastiche, aziende del territorio e associazioni culturali. Una parte delle risorse erogate servirà per la realizzazione delle opere vere e proprie, mentre una quota verrà destinata alla realizzazione di attività a beneficio di partner che hanno aderito alla Ats”.

“Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione – ha aggiunto l’assessore – è in fase di definizione la progettazione esecutiva che concerne i locali e gli impianti. In seguito verrà avviata la procedura per l’affidamento degli interventi, alla quale seguirà la realizzazione degli stessi”.