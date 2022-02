Umbertide, Pineta Ranieri, procedono lavori di riqualificazione

Avanzano a ritmo serrato gli interventi della seconda fase del progetto che prevedono la riconfigurazione del vecchio tracciato in un unico percorso della lunghezza di circa 1,5 km e per la creazione di un nuovo ingresso sul lato sud in corrispondenza di via Martiri delle Foibe.

E’ stato ultimato nei giorni scorsi il consolidamento dell’argine destro del fosso Rio e la realizzazione di nuovi attraversamenti dei vari tratti del corso d’acqua.

Il viale principale della Pineta è in questi giorni oggetto di un intervento per la realizzazione di una linea di pubblica illuminazione per rendere più sicura la fruizione nelle ore serali. E’ in programma una nuova linea di acquedotto, allacciata alla rete idrica comunale, con la realizzazione di due fontanelle pubbliche.

Infine, a breve saranno installati nuovi tavoli, nuove panchine e attrezzature.

Per gli interventi sono stati stanziati 181mila euro dalla Regione Umbria; i lavori sono stati realizzati da una ditta appaltatrice locale.

A ciò si aggiunge la messa a dimora di nuove piante effettuata dall’Agenzia Forestale Regionale (Afor) che ha fatto seguito a un accurato taglio selettivo di piante pericolose e un profonda pulizia del sottobosco. In questo caso i lavori hanno avuto un importo di 105mila euro.

“Il nostro obiettivo come Amministrazione è quello di restituire alla città e agli umbertidesi questi luoghi riqualificati e messi in sicurezza per la primavera – dicono il sindaco Luca Carizia e l’assessore all’Ambiente, Francesco Cenciarini – Quelli in corso sono interventi che daranno nuova vita al polmone verde della nostra città: si presenterà in una veste nuova, più bella e più sicura e i nostri concittadini potranno contare su un luogo pronto a tornare ad accoglierli in tutto il rinnovato splendore”.