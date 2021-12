Umbertide, per “Natale in musica” tanti i concerti al Museo di Santa Croce

Il

museo di Umbertide offre durante le festività di Natale un ricco ed importante repertorio musicale.

SABATO 11 DICEMBRE, ore 21:00

‘INTORNO AL FANCIULLIN’

Concerto della Corale Braccio Fortebraccio di Montone

Direttrice M° Stefania Cruciani

MERCOLEDì 22 DICEMBRE ore 21:00

‘CAROL OF THE BELLS’

Concerto dell’ensemble vocale femminile Kamenes inCanto

Direttrice M° Gabriella Rossi

Il Museo di Santa Croce riapre le porte al pubblico con due imperdibili concerti di musica vocale sacra e natalizia.

Sabato 11 dicembre, alle ore 21, la Corale Braccio Fortebraccio, guidata dalla direttrice Stefania Cruciani , torna a cantare nel Museo di Umbertide dopo 4 anni. La Corale, nata a Montone nel 1989 per iniziativa di alcuni paesani appassionati del belcanto, si è rapidamente affermata come importante realtà culturale del territorio. Attualmente composto da cantori provenienti da diversi paesi europei, propone un coinvolgente repertorio della tradizione sacra e natalizia.

Mercoledì 22 dicembre, alle ore 21, segna il ritorno sulle scene del pluripremiato ensemble femminile fondato e diretto da Gabriella Rossi “Kamenes inCanto”. La formazione umbra, nata nel 1996, grazie alle mirabili qualità vocali ed interpretative, si è distinta nel panorama corale nazionale ed internazionale vincendo numerosi concorsi ed eseguendo in prima assoluta opere scritte appositamente per la formazione e ad essa dedicate. Specializzato nel repertorio contemporaneo, l’ensemble, attualmente composto da otto musiciste, ha scelto la magnifica acustica della chiesa di Santa Croce per valorizzare la propria raffinata e peculiare vocalità.

DOMENICA 26 DICEMBRE ore 17:00

“ COCERTO DI NATALE”

Concerto del CHORUS FRACTAE EBE IGI di Umbertide

Direttore M°Paolo Fiorucci, organista Lorenzo Tosi

Il 26 dicembre, alle ore 17 , dopo un anno di pausa forzata, la corale cittadina “ Chorus Fractae Ebe Igi” ritornerà ad allietare le feste natalizie degli umbertidesi con il classico concerto di Santo Stefano.

Questo evento al Museo Santa Croce è tradizione ultraventennale e vede il coro impegnarsi sempre con grande cura e dedizione, cercando di proporre nuovo repertorio a fianco di quello più tradizionale e consolidato, sempre sotto la direzione del M° Paolo Fiorucci e con l’accompagnamento strumentale del giovane pianista e organista Lorenzo Tosi.

Non mancherà dunque qualche bella sorpresa per gli spettatori.

MERCOLEDì 29 DICEMBRE ore 21:00

“New & Old Generation. Tributo al grande gigante jazz FRANCO CERRI”

SIMONE LOCARNI pianoforte / FABIO ZEPPETELLA chitarra

Jazz duo

Mercoledì 29 dicembre, alle ore 21:00 il museo proporrà invece uno straordinario concerto di musica jazz. Questo concerto vuole ricordare la gigantesca figura musicale e non solo, di uno degli artisti più amati del mondo musicale italiano: FRANCO CERRI. A distanza di oltre 25 anni da quel concerto al Teatro dei Riuniti di Umbertide, dove si svolse il doppio concerto del trio di Franco e del trio di Zeppetella, allora giovane sconosciuto ai più, ma sicuramente già stella nascente tra i nuovi talenti chitarristici nazionali, si ripropone questo miracolo artistico, dove questa volta la new genetation è rappresentata da questo giovane ventiduenne, Simone Locarni, pianista incredibile e talento europeo annunciato che sta velocemente calcando i palchi più importanti della musica jazz. Naturalmente la old genetation è rappresentata questa volta dal nostro Fabio Zeppetella , considerato ormai tra i migliori chitarristi e compositori italiani affermatosi nell’attuale scena jazz nazionale ed europea.

La produzione del concerto è a cura di “METRONOME by Sarti Marco”

GIOVEDì 6 GENNAIO ore 18:00

“DIVERTISSEMENT CLARINET QUARTET”

Roberto Fabiani e Marco Pelliccioni, clarinetto sib – Ivano Rondoni, corno di bassetto – Mosè chiavoni, clarinetto basso

Musiche di Joplin, Piazzolla, Rossini, Verdi, Paquito De Rivera

Giovedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si esibirà alle ore 18 il “Divertissement Clarinet Quartet ” . Il gruppo nasce dall’amicizia e dal sentimento per la musica di quattro clarinettisti che scelgono di dedicare le loro professionalità e la loro arte alla divulgazione del mondo sonoro espressivo del quartetto di clarinetti, un mondo forse troppo poco conosciuto, ma così ricco di colori ed intense emozioni da ammaliare ogni ascoltatore.

Con lo studio di un brillante e rilassante repertorio, si prefiggono lo scopo di divertire il loro pubblico e, per riuscirci, si avvalgono della loro ampia esperienza di esecutori e ricercatori nell’esecuzione di brani ed autori che spaziano dalla musica di compositori classici quali Albinoni, Mozart, Rossini e Verdi, alla più giovane musica del XX secolo di Gershwin, Piazzola, Joplin, Paquito D’ Rivera e altri autori contemporanei viventi.

SABATO 8 GENNAIO 2022 ore 18:00

“NATALE TRA UMBRIA E TOSCANA”

I Concertisti in concerto semiserio con Mozart, Strauss, Arditi ed altri.

Soprano Alessandra Benedetti, direttore Gianfranco Contadini.

Sabato 8 Gennaio 2022 alle ore 18 sarà la volta dell’ultimo concerto di questo ricco cartellone. Si esibiranno I Concertisti in “concerto semiserio in compagnia di Mozart, Strauss, Arditi, ed altri”

Il gruppo da Camera de I Concertisti, che prende il nome dalla scuola locale Convenzionata con il Conservatorio L. Cherubini di Firenze e diretta dal M° Gianfranco Contadini, si esibiranno in un concerto all’insegna di musica molto frizzante che spazia da Strauss e i suoi valzer viennesi, alle arie d’opera più famose, divertenti e esilaranti interpretate dalla Soprano Alessandra Benedetti. Serata coinvolgente per i musicisti e per il pubblico non solo dal punto di vista musicale ….. “

Il concerto rientra nell’ambito delle iniziative “Natale tra Umbria e Toscana” VI edizione, organizzato dal Museo del Duomo di Città di Castello.