Umbertide, Pd: “Ospedale al collasso e Amministrazione assente”

UMBERTIDE – “La situazione del nostro ospedale – inizia il Pd di Umbertide – è diventata davvero preoccupante. Tra qualche giorno terminerà il servizio l’ultimo anestesista rimasto e che ne sarà del reparto di chirurgia?” Ma non è solo questa la preoccupazione per questo reparto: “Vorremmo capire – dicono i dem – come mai l’attività di chirurgia ortopedica è stata interrotta e non si sa quando verrà ripresa.”

© Protetto da Copyright DMCA

“E l’ambulatorio oncologico? Resta aperto se va bene solo una volta alla settimana e grazie alla disponibilità di un medico umbertidese. Per non parlare di RSA, con il personale sparso tra ospedale e distretto e della cui riapertura ancora neppure l’ombra. Oltre a tutto ciò regna l’incuria nella struttura, arredi vecchi e vetusti, sporcizia e degrado nelle aree intorno. Un ospedale che sembra stare in piedi con il nastro adesivo e solo grazie all’impegno dei pochi operatori rimasti. Occorre intervenire rapidamente e occorre farlo subito. Questa Amministrazione ha i riflessi di un bradipo – conclude la nota – cerchiamo di dargli una svegliata nell’interesse di tutta la comunità.”