Umbertide, il 4 e 10 luglio alla Piattaforma si celebra Dante con delle letture

Due “Dantedì” in Piattaforma per celebrare il genio di Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte. Nei pomeriggio di domenica 4 e sabato 10 luglio, a partire dalle ore 18.00, a cura della professoressa Giuseppina Bisogni si svolgeranno delle letture e commenti alla Divina Commedia.

“Questa importante iniziativa culturale dedicata al più grande dei poeti italiani arricchisce la stagione estiva umbertidese – dice l’assessore alla Cultura, Sara Pierucci – Inizialmente la serie di letture doveva svolgersi nel mese di maggio e successivamente abbiamo scelto di effettuarla in estate con l’arrivo della zona bianca. Un sentito ringraziamento va alla professoressa Bisogni per l’impegno messo ancora una volta in atto e ai maestri Contadini e Bonucci per la disponibilità dimostrata”.