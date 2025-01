Umbertide, i Carabinieri arrestano una persona per detenzione di droga ai fini di spaccio

Nella decorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 29enne di nazionalità albanese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, incensurato e in Italia con regolare visto turistico, ha attirato l’attenzione dei militari impegnati in un servizio di pattuglia in quanto, benchè mai visto in zona, veniva avvicinato da alcuni ragazzi del posto.

In particolare, l’albanese è stato seguito mentre era a bordo di un’utilitaria presa a noleggio e, fermato in una zona periferica di Umbertide, nel corso delle attività di identificazione, è parso subito molto nervoso e preoccupato, inducendo i Carabinieri ad un controllo più accurato.

Dopo una meticolosa perquisizione personale, infatti, l’albanese è stato trovato in possesso di circa 5 g di cocaina nascosta nelle parti intime e suddivisa in dosi, fatto indicativo di un’attività di spaccio. La successiva perquisizione, estesa alla camera dell’hotel dove lo stesso si trovava alloggiato, ha permesso di rinvenire ulteriori 65 g di sostanza stupefacente dello stesso tipo e anch’essa già suddivisa in dosi, oltre alla somma contante di euro 1.690,00, sicuramente provento dell’attività di spaccio portata a termine dal giovane.

Alla luce di quanto sopra, il 29enne è stato dichiarato in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e processato con rito direttissimo nella mattinata odierna avanti al Tribunale di Perugia che ha convalidato l’arresto.