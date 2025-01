Umbertide: Epifania e fine settimana con eventi culturali

Umbertide si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi culturali, musicali e di intrattenimento in occasione dell’Epifania, con un programma, pensato per coinvolgere cittadini di tutte le età, combina tradizione, musica e solidarietà.

Venerdì 3 gennaio alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Francesco di Preggio, si terrà il “Concerto di Capodanno – In cammino per la pace” nell’ambito della rassegna “Natale tra Umbria e Toscana”. Un evento suggestivo che vedrà protagonisti i temi di Strauss, le arie di Rossini e Donizetti, in un’atmosfera giocosa e interattiva. In serata, alle ore 21:00, presso la sede della Banda Cittadina di Umbertide, appuntamento con la tradizionale Tombola organizzata dalla Banda stessa.

Sabato 4 gennaio le vie cittadine saranno animate dalla Befana Band, la musica itinerante della Banda Città di Umbertide diretta dal Maestro Galliano Cerrini, a partire dalle ore 16:00.

Domenica 5 gennaio alle ore 16:30, il Cva di Pierantonio ospiterà l’evento “Aspettando la Befana”, un pomeriggio dedicato ai bambini con letture e laboratori a cura dell’Associazione Genitori “Insieme Per…”. A seguire, alle ore 17:30, il Teatro dei Riuniti accoglierà il Concerto dell’Epifania intitolato “Invito all’Opera”. Un’esperienza unica per ascoltare celebri Ouvertures e Arie d’Opera di Rossini, Verdi, Bizet e Puccini, eseguite dal Piacenza Wind Quintet. Tra i membri spicca il concittadino Ivano Rondoni, clarinettista di fama internazionale e promotore della cultura musicale sul territorio. Alle ore 18:00, presso il Centro Sociale “Le Fonti”, si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti della “Lotteria della Befana”, organizzata dall’Associazione umbra per la lotta contro il cancro (Aucc), finalizzata alla raccolta fondi per assicurare supporto e continuità all’assistenza oncologica domiciliare ai malati e le loro famiglie ad Umbertide e Comuni limitrofi.

Lunedì 6 gennaio la Casa di Babbo Natale si trasformerà nella Casa della Befana – “La Befana sfratta Babbo Natale”, accogliendo bambini e famiglie presso la Rocca dalle ore 15:30 alle 17:30. L’evento è curato dal Gruppo Volontari Umbertide, insieme all’Associazione Genitori “Insieme Per…” e alla cooperativa Asad. Infine, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, tante befane invaderanno piazza Matteotti e tutte le vie del centro storico: torna “Befane tra i vicoli di notte”, la terza edizione dell’evento che si svolgerà dal tardo pomeriggio di lunedì 6 gennaio. L’iniziativa è organizzata dall’associazione commercianti “Don Chisciotte” e con il calare delle tenebre e grazie all’oscurità della notte, accompagnate solo dalla luce di qualche candela, le befane mostreranno i loro magici e suggestivi riti a tutti i presenti e regaleranno caramelle e dolciumi ai più piccoli.

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha sottolineato: “Questo weekend rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare la cultura, la musica e il senso di comunità che contraddistingue il nostro territorio. Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi e a vivere insieme questi momenti di festa. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi eventi.”

Annalisa Mierla, vicesindaco con delega alla cultura, ha aggiunto: “La programmazione di questi eventi testimonia il grande impegno nel valorizzare le tradizioni locali, unendo divertimento, socialità e solidarietà in iniziative che coinvolgono persone di tutte le età.”

Ad Umbertide, un’Epifania e un fine settimana da non perdere.