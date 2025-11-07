Umbertide chiude “Aperitivi Digitali” con grande successo

Sicurezza online e cittadinanza digitale al centro dell’incontro

Concluso con partecipazione e interesse il terzo e ultimo appuntamento del ciclo “Aperitivi Digitali”, tenutosi giovedì 6 novembre presso la Sala Tevere del Palazzo Comunale di Piazza Matteotti a Umbertide. L’incontro, dal titolo “Non facciamoci fregare!”, ha affrontato il tema delle truffe digitali, offrendo ai cittadini strumenti concreti per riconoscere e difendersi dalle insidie della rete.

L’iniziativa, come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide – fortemente voluta dal Vicesindaco Annalisa Mierla, ha visto la partecipazione di esperti del settore: il Maggiore Gabriele Tacchia, Comandante della Polizia Locale, Martino Gasponi, delegato SIULP, e l’Avvocato Emanuele Florindi, specializzato in diritto digitale. I relatori hanno guidato il pubblico attraverso esempi pratici, illustrando come individuare fake news, messaggi di phishing, spam e altre forme di frode informatica sempre più diffuse.

Il ciclo di incontri, promosso dal Comune di Umbertide in collaborazione con il Punto Digitale di Città di Castello, ha avuto come obiettivo quello di rafforzare le competenze digitali della cittadinanza. Tre appuntamenti gratuiti e formativi, pensati per accompagnare le persone verso un uso più consapevole e sicuro delle tecnologie, attraverso esperienze di navigazione assistita e momenti di confronto diretto con professionisti.

Durante l’incontro conclusivo, il Vicesindaco Mierla ha espresso gratitudine verso i relatori e i partecipanti, sottolineando l’importanza di investire nella cultura digitale come strumento di inclusione e cittadinanza attiva. “Abbiamo bisogno di cittadini informati e autonomi – ha dichiarato – capaci di muoversi con sicurezza tra i servizi online, che oggi sono parte integrante della vita quotidiana. La conoscenza digitale è una forma di libertà”.

Il progetto ha anche valorizzato il Punto Digitale Facile di Umbertide, attivo da sei anni presso la Fabbrica Moderna (FAMO) in Piazza Carlo Marx. Qui, ogni lunedì mattina, i cittadini possono accedere a servizi di facilitazione digitale, tra cui anche un supporto remoto offerto da Umbra Acque. Il centro rappresenta un presidio fondamentale per chi desidera imparare a utilizzare strumenti digitali, accedere ai servizi pubblici online e gestire in autonomia pratiche quotidiane.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di rinnovamento dei Punti Digitali Facili nei comuni di Umbertide, Città di Castello, San Giustino e Citerna, recentemente integrati nella Rete Nazionale dei Punti di Facilitazione Digitale. Un riconoscimento che conferma la qualità del lavoro svolto e l’impegno delle amministrazioni locali nel promuovere l’alfabetizzazione digitale.

La scuola Bufalini, che gestisce il servizio di facilitazione, ha avuto un ruolo centrale nel progetto, affiancando il Comune di Umbertide con competenza e dedizione. Il Vicesindaco ha voluto ringraziare anche il Comune capofila di Città di Castello, sottolineando la forza della collaborazione istituzionale.

Gli “Aperitivi Digitali” hanno rappresentato non solo un’occasione di formazione, ma anche un momento di incontro e dialogo tra cittadini e istituzioni. Un format che ha saputo coniugare leggerezza e contenuti, offrendo spunti utili e pratici per affrontare con maggiore consapevolezza il mondo digitale. La sfida è quella di rendere la cultura digitale accessibile a tutti, superando barriere generazionali e sociali.