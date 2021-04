Umbertide: Al via interventi per sistemazione di alcune strade del territorio

Umbertide: Al via interventi per sistemazione di alcune strade del territorio

© Protetto da Copyright DMCA

Sistemazione di alcune strade del territorio comunale, al via gli interventi. Sono iniziati questa mattina (lunedì 26 aprile) i lavori di manutenzione della strada nella parte compresa tra via Madonna del Moro e via dei Fabbri. Le operazioni hanno un importo complessivo di 40.858,85 euro.

Oltre il tratto riguardante l’incrocio tra via Madonna del Moro e via dei Fabbri, a breve i lavori proseguiranno in via dei Falegnami, in via Cesare Battisti (anche al fine di portare a termine la riqualificazione dell’area dove sorgono il campo sportivo Usu e il magazzino Ex Tabacchi), in via della Repubblica, in via Caravaggio.

Per quanto riguarda la zona industriale sono previsti alcuni interventi mirati in via Madonna del Moro. Questi ultimi interventi hanno un importo complessivo di 100mila euro provenienti da fondi del bilancio comunale. Per quanto riguarda le frazioni sono stati ultimati i lavori a Pierantonio mentre sono in procinto di partire a Calzolaro e Montecastelli.

“Si tratta di interventi fortemente necessari in aree centrali e importanti della nostra città e in alcune frazioni – dicono il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini – Con questi lavori di manutenzione e di rifacimento del manto stradale che sono partiti e con quelli in partenza avremo una migliore mobilità e una migliore qualità del nostro vivere quotidiano”.