Umbertide, 140 i partecipanti alla 14esima edizione di “Motamicizia”

Sono stati circa 140 i partecipanti che hanno preso parte alle quattordicesima edizione di “Motamicizia”, manifestazione organizzata dall’associazione umbertidese Motociclisti Non Agitati in collaborazione con MG Mencarelli Group e patrocinata dal Comune di Umbertide, dal Comune di Fermignano e dalla Proloco di Fermignano.

Oltre che dall’Umbria, i partecipanti alla manifestazione sono arrivati da Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige.

Nella due giorni di mototurismo tra Umbria e Marche i centauri, partiti sabato da Gubbio si sono recati sulle loro due ruote rombanti prima a Fermignano e successivamente alle Grotte di Frasassi. Domenica è stata la volta della scoperta dell’Alta Umbria. Dopo la partenza da Umbertide, ai piedi della Rocca in piazza del Mercato, i motociclisti si sono diretti prima a Montone e poi a Pietralunga dopo un “rislulsino” offerto all’interno della sede dell’associazione Motociclisti Non Agitati. Al termine del tour dei tre centri altotiberini, la manifestazione si è conclusa con il pranzo dei saluti presso il circolo di Pian d’Assino.

L’associazione Motocicllisti Non Agitati “vuole ringraziare in primo luogo tutti i partecipanti, un grazie di cuore a tutti i Nonagitati che si sono impegnati in prima persona per la buona riuscita, a partire dalla programmazione dei motogiri e visite, le staffette, gli accompagnatori, gli addetti/e all’accoglienza, chi si è occupato della preparazione e distribuzione del ‘ristulsino’, di chi si è occupato delle fotografie e dei filmati, dei nostri cuochi e grigliatori. Bravi Tutti”!