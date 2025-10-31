Ultimo incontro degli “Aperitivi digitali” a Umbertide

Focus su sicurezza online e difesa dalle truffe digitali

Nel pomeriggio di giovedì 6 novembre, alle 18:00, la Sala Tevere del palazzo comunale di Piazza Matteotti sarà teatro dell’ultimo incontro del ciclo di eventi “Aperitivi Digitali”, promosso dal Comune di Umbertide. L’appuntamento, intitolato “Non facciamoci fregare!”, sarà dedicato al tema delle truffe digitali e alla prevenzione dei rischi connessi alla vita online, con l’obiettivo di fornire ai cittadini strumenti concreti per difendersi da inganni e frodi in rete.

A condurre il dibattito saranno il Comandante della Polizia Locale Gabriele Tacchia, il delegato SIULP Martino Gasponi e l’avvocato Emanuele Florindi, esperto di diritto informatico e tutela della privacy. Gli interventi offriranno consigli pratici, esempi di truffe reali e indicazioni per riconoscere le fake news, i messaggi di phishing e le comunicazioni SPAM, fenomeni che minacciano la sicurezza digitale di utenti sempre più connessi.

Il ciclo “Aperitivi Digitali”, lanciato nei mesi scorsi dal Comune in collaborazione con il Punto Digitale di Città di Castello, ha rappresentato un’occasione di crescita collettiva, favorendo un approccio più consapevole e critico all’uso delle tecnologie. Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, hanno proposto momenti di confronto, navigazione assistita e formazione diretta, consolidando la rete territoriale dei Punti di Facilitazione Digitale.

L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale che punta a rendere i cittadini più autonomi nel rapporto con il web e i servizi digitali. A Umbertide, il Punto Digitale Facile, ospitato nella Fabbrica Moderna (FAMO) in Piazza Carlo Marx, resta a disposizione ogni lunedì dalle 10:00 alle 12:00, offrendo supporto personalizzato e collegamenti in remoto con servizi pubblici, tra cui Umbra Acque.

Con questo terzo incontro, patrocinato dal Comune e sostenuto dai partner locali, si chiude un percorso formativo che ha coinvolto anche i comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna, ora parte integrante della Rete Nazionale dei Punti di Facilitazione Digitale.

