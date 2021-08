Ubriaco cerca di rubare bicicletta ad un anziano, arrestato dai Carabinieri

Brillante operazione dei Carabinieri della Stazione di Umbertide che, grazie alla costante proiezione esterna con la possibilità di assicurare tempestivi interventi sul territorio, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato di rapina un 29enne del posto.

L’uomo, nella tarda mattinata di domenica, in stato di ebbrezza alcolica, ha avvicinato un anziano che transitava in bicicletta e, con la scusa di farsi offrire una sigaretta, avrebbe tentato di strappagli il velocipede. Non riuscendo immediatamente nell’intento, anche grazie ad una inattesa resistenza dell’anziano, il malvivente lo ha spintonato in terra proseguendo nella sua azione violenta riuscendo finalmente nel suo intento, allontanandosi quindi con il mezzo asportato.

L’anziano, mostrando una tenacia non comune, dopo essersi rialzato ha però seguito l’autore della rapina contattando contestualmente i Carabinieri che, già in servizio di controllo nell’abitato, sono potuti intervenire tempestivamente individuando e fermando il presunto autore della rapina per poi condurlo in Caserma per gli accertamenti di rito.

Al termine della vicenda l’anziano signore, che ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in giorni sette, è tornato in possesso della sua bicicletta, mentre il 29enne è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Perugia Capanne con l’accusa di rapina aggravata.