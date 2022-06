Search for: Search Button

Tutto pronto a Montone per la “Notte Romantica”

E’ in arrivo la Notte Romantica a Montone. Tra musica, arte, poesia e street food sotto le stelle, sono tantissime le iniziative inserite nel programma dall’amministrazione comunale per l’edizione 2022, che torna puntuale, come sempre, nei Borghi più Belli d’Italia.

Fonte Ufficio Stampa

Provincia di Perugia

L’appuntamento da non perdere è per sabato 25 giugno. Si parte nel tardo pomeriggio, passeggiando tra le vie del borgo sarà possibile trovare le bancarelle del mercatino di artigianato artistico, mentre dalle 19.30 per gli amanti del gusto ci saranno degustazioni di birra, amari e caffè nel Giardino di San Francesco e altre proposte sparse nel centro storico per scoprire i sapori della tradizione.

La musica sarà protagonista della serata con varie esibizioni: in via Roma dalle ore 20 sarà presente il trio d’archi e chitarra “I Concertisti”, alle 20.30 nella chiesa Collegiata andrà in scena “Note nella Notte”, alla Rocca di Braccio sarà possibile ascoltare le cover dei Nomadi con i “Vagabond Express”, in piazza San Francesco il gruppo Ubi Maior e altro ancora.

Nell’evento sono racchiuse altre iniziative, come l’esposizione a cura del Vespa Club di Montone, letture e poesie dedicate all’amore all’interno della chiesa di San Francesco e alle 21 una sfilata di abiti da sposa al Chiostro di San Francesco.