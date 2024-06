Tutti con gli scarpini e calzoncini corti in campo per la solidarietà

Tutti con gli scarpini e calzoncini corti in campo per la solidarietà: comune, forze dell’ordine e di polizia, vigili del fuoco ed Asp Muzi Betti pronti all’inedita sfida di calcio per una nobile causa. La terza edizione del “Torneo in Amicizia”, in programma Sabato 15 giugno alle ore 14.00 allo stadio comunale “Corrado Bernicchi” con ingresso libero, permetterà di condividere anche momenti di divertimento, oltre ai doveri di tutela della legalità e della sicurezza nell’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. Un torneo che sale a sei squadre grazie alle due new entry della rappresentanza dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e Distaccamento di Città di Castello e della Asp “Muzi Betti, a cui poi alla fine sarà devoluta la raccolta fondi.

Le due formazioni vanno ad aggiungersi alla Guardia di Finanza, alle selezioni dei Carabinieri e della Polizia di Stato già protagoniste l’anno scorso insieme alla rappresentativa del Comune, capitanata dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore, Riccardo Carletti nell’ambito di due gironi a tre squadre estratte a sorte proprio questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione del torneo, nella quale è stato ribadito proprio dai due amministratori “l’amicizia e la voglia di stare insieme che caratterizza l’iniziativa fin dalla sua prima edizione”.

“Un approccio infornale, spontaneo ma sentito di coltivare, anche al di là delle responsabilità e dei compiti che ci vedono quotidianamente impegnati, le relazioni umane che sono alla base di un lavoro al servizio della nostra che viene assicurato ogni giorno con grande spirito di collaborazione e sintonia”, hanno precisato, Secondi e Carletti, nel presentare la manifestazione insieme al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Città di Castello, Giovanni Palermo, al dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello, Dario Lemmi, al comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Città di Castello, Daniele Maggioni, ai rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Jacopo Emanuele Cavedon, Nicola Lattanzi e Simone Cro, alla consigliera del Cda della “Asp Muzi Betti”, Goretta Morini, al vice presidente vicario del comitato umbro della FIGC, Claudio Tomassucci ed al cavalier Lucio Ciarabelli, che ha garantito il sostegno con targhe e diversi premi alla manifestazione assieme a Massimo Massetti, appassionato ed impeccabile “deus ex machina” del torneo con tutto lo staff e ufficio segreteria del sindaco. Anche i rappresentanti delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco hanno evidenziato la condivisione dello spirito dell’iniziativa, “la sinergia, la solidarietà e il piacere di ritrovarsi insieme in un contesto sportivo che è ideale per favorire la conoscenza reciproca e la sintonia, valori aggiunti nell’esercizio delle rispettive responsabilità nei confronti della collettività”.

Il vice presidente vicario del comitato umbro della FIGC, Claudio Tomassucci, nel portare il saluto del Presidente, Luigi Repace e sottolineare “la valenza sportivo-solidale della manifestazione che esalta ai massimi livelli i valori autentici dello sport”, ha rimarcato la collaborazione preziosa dell’Associazione Italiana Arbitri per le designazioni che metterà ancora una volta a disposizione regalando una pagina unica per il calcio a livello locale e regionale.

Il sorteggio che si è volto a margine della conferenza stampa ha stabilito gli accoppiamenti delle partite che decreteranno le due finaliste: i Carabinieri giocheranno con la Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, mentre la Guardia di Finanza se la vedrà con la rappresentativa del Comune e Asp “Muzi Betti”. A concludere il torneo sarà l’immancabile “terzo tempo” nel segno del piacere della tavola, con una conviviale che raccoglierà tutti i protagonisti della serata nella club house dello stadio Bernicchi prima del “rompete le righe” della partita inaugurale degli Europei 2024, fra Italia ed Albania.