Truffe online, denunciato 22enne dopo indagine della Polizia

Vittima raggirata via e-commerce: scoperto autore camerunense

La Polizia di Stato di Città di Castello ha identificato e denunciato un giovane di 22 anni, cittadino camerunense residente fuori regione, ritenuto responsabile di una truffa aggravata commessa tramite un portale di compravendita online. L’indagine è partita dopo la denuncia di un cittadino che, attirato da un annuncio su un sito e-commerce, aveva acquistato un oggetto e completato il pagamento, senza immaginare di essere finito nel mirino di un truffatore.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato, il presunto venditore ha contattato la vittima subito dopo la transazione, utilizzando un pretesto per ottenere dati personali e bancari. Le informazioni fornite sono state poi impiegate per aprire fraudolentemente un conto PayPal intestato al malcapitato e per effettuare operazioni finanziarie non autorizzate, causando un danno economico e un grave rischio di furto d’identità digitale.

Gli agenti, attraverso una minuziosa analisi dei movimenti di denaro e un tracciamento informatico dei canali utilizzati, sono riusciti a individuare l’autore del raggiro. Il giovane, classe 2003 e incensurato, è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata, reato che nel contesto delle piattaforme online continua a registrare un aumento costante a livello nazionale.

L’episodio conferma la rapidità con cui i truffatori riescono a sfruttare i meccanismi dei pagamenti digitali e a manipolare gli utenti meno esperti. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di verificare sempre l’affidabilità dei venditori, di diffidare da richieste sospette e di non comunicare mai dati bancari o personali al di fuori dei canali ufficiali delle piattaforme di e-commerce.

In caso di comportamenti anomali, sospette truffe informatiche o possibili furti d’identità, la Polizia di Stato invita a contattare quanto prima gli uffici territoriali o a effettuare una segnalazione attraverso il portale della Polizia Postale, dove è possibile ricevere indicazioni e assistenza sugli strumenti di tutela digitale.

Le autorità ricordano inoltre che la prevenzione rimane l’arma più efficace: controllare l’affidabilità degli annunci, monitorare attentamente i movimenti dei propri conti e utilizzare piattaforme sicure consente di ridurre sensibilmente il rischio di cadere vittima di raggiri online.