Truffa sul web in Alto Tevere, denunciata una donna di 46 anni

Truffa sul web in Alto Tevere – Al termine di una rapida attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Trestina hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, una persona che si sarebbe resa responsabile di truffa sul web. In tale contesto i Carabinieri hanno denunciato una 46enne nata e residente nella provincia di Napoli che, con artifizi e raggiri, avrebbe indotto una donna residente a Umbertide a versare in suo favore, complessivi € 645, per procedere all’acquisto di alcuni modelli di jeans. Purtroppo però, dopo aver confermato e pagato l’ordine, la giovane Umbertidese non ha mai ricevuto quanto acquistato e ogni tentativo di contattare la venditrice è stato vano.

Presentata denuncia ai Carabinieri della Stazione di Trestina, i Militari hanno avviato gli accertamenti del caso riuscendo a risalire ed identificare il presunto autore della truffa, peraltro già gravato da pregiudizi penaliper analoghi reati. La donna è stata quindi denunciataper truffa aggravata alla competente Autorità Giudiziaria. Negli ultimi anni, l'evoluzione tecnologica e l'enorme offerta di prodotti su internet ha comportato un altissimo numero di acquisiti tramite i più comuni siti web;tuttavia non mancano casi in cui gli acquirenti subiscano truffe da parte di sedicenti venditori.