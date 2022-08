Search for: Search Button

Trovato con 50 grammi di hashish, denunciato 36enne

Un 36enne è stato denunciato per ipotesi di spaccio dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, quando, durante i controlli presso i parchi cittadini, è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish.

Denunciato, sempre per ipotesi di spaccio, anche un 25enne rumeno residente in Valtiberina. Il ragazzo aveva con sé quattro dosi già confezionate di cocaina, per un peso di circa 4 grammi. Oltre a lui, tre giovani ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia come assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di alcuni grammi di hashish.

Determinante è stata la collaborazione del cane antidroga, che ha permesso di scovare e indirizzare i Carabinieri verso le sostanze.

Continuano, poi, le attività di controllo da parte della Compagnia Carabinieri di Città di Castello su strade, che hanno permesso di sequestrare ciclomotori per le mancate omologazioni dei terminali di scarico e ritirare tre patenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.