Trime Dyrholm, attrice danese, riceve le chiavi della città di Montone

Nel contesto dell'attesissima XXVII edizione dell'Umbria Film Festival, il momento clou della serata è stato segnato dalla solenne cerimonia di consegna delle chiavi della Città di Montone all'affermata attrice danese, Trine Dyrholm. Trine Dyrholm è un'attrice e cantante danese. È nota per i suoi ruoli nei film Festen - Festa in famiglia, Love Is All You Need, In un mondo migliore e Royal Affair. Nel 2016 ha vinto l'Orso d'argento per la migliore attrice al Festival di Berlino per La comune di Thomas Vinterberg. Questo prestigioso riconoscimento, giunto alla sua quinta edizione nell'ultimo decennio, ha ulteriormente elevato il prestigio dell'evento cinematografico.

di Francesco GoriFrancesco Goriiornalista cameraman video maker e comunicazione Agus

Sul palco, durante l’apertura ufficiale del cerimoniale, erano presenti il sindaco di Montone, Mirco Rinaldi, e il Presidente onorario del festival, il rinomato regista Terry Gilliam. Le chiavi della città sono state portate in scena in un’atmosfera incantata, accompagnate da una suggestiva sfilata di figuranti in abiti medievali.

L’attrice Trime Dyrholm, visibilmente commossa, ha fatto il suo ingresso sul palco, accolto da un pubblico numeroso che affollava tutti i settori della platea. Il sindaco ha pronunciato un caloroso saluto istituzionale, sottolineando le ragioni che hanno portato alla scelta dell’attrice come destinataria di questo importante riconoscimento. Le sue eccezionali doti artistiche, che spaziano dalla recitazione al canto, dal teatro al cinema, hanno conquistato l’ammirazione di tutti.

Le chiavi della città di Montone sono state consegnate a Trime Dyrholm come simbolo di appartenenza e riconoscimento. Ogni volta che l'attrice farà ritorno a Montone, potrà considerarsi parte integrante di questa comunità. Questo gesto simbolico investe Trime Dyrholm del ruolo di ambasciatrice di Montone e dell'Umbria Film Festival. L'UMBRIA FILM FESTIVAL è nato come un momento di condivisione e d'incontro attraverso il cinema. Dal 1997 si svolge a Montone grazie alla collaborazione fra Associazione Umbria Film Festival, il Comune di Montone (PG) e i Riverside Studios di Londra. Il festival si svolge ogni anno durante la seconda settimana di Luglio. Tutte le proiezioni sono gratuite ed avvengono in Piazza, luogo per eccellenza d'incontro e discussione per tutti: ospiti, pubblico e partecipanti. L'audience è variegata e parte integrante del festival, come d'altra parte ospiti e partecipanti diventano a Montone parte integrante del pubblico. Ogni sera il festival offre la proiezione di una serie di "corti di per bambini" seguiti da un "lungometraggio" : una programmazione spettacolare con anteprime internazionali di film e corti, mostre, dibattiti, tavole rotonde, master class e incontri., in ogni luogo in cui la sua arte si esprimerà.

Trime Dyrholm, nel ringraziare il pubblico, ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità di vivere questo straordinario momento nella sua vita. “È la mia prima volta in Umbria”, ha dichiarato l’attrice, “e mi sento incredibilmente fortunata e privilegiata di trovarmi in questi luoghi meravigliosi. Ho partecipato ad altri festival in piccoli borghi, ma nessuno di essi ha dimostrato un’attenzione così grande per la tradizione come ho riscontrato qui. Di recente, nella stessa piazza in cui vengono proiettati i film, ho notato un pubblico appassionato e competente del settore cinematografico”.

L’Umbria Film Festival, attraverso la solenne cerimonia di consegna delle chiavi, ha voluto sottolineare l’importanza di valorizzare personalità del cinema che contribuiscono alla diffusione dell’arte cinematografica e alla promozione dei luoghi che ospitano il festival. Trime Dyrholm, con il suo straordinario talento e il suo impegno artistico, diventa ora un’ambasciatrice di Montone e dell’Umbria Film Festival, rappresentando un ponte tra il cinema danese e il suggestivo territorio umbro.