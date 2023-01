Tradizionale cena di fine anno alla Locanda del Viandante

Tartufo bianco, funghi ed altre prelibatezze della cucina umbro-Toscana sono stati gli ingredienti della tradizionale cena di fine anno alla “Locanda del Viandante” e scambi di auguri dal maestro Pierluigi Manfroni, amico e protagonista assoluto di anni di storia e di promozione della città. Il solito gruppo di giornalisti tifernati in rappresentanza anche di chi non e’ potuto essere presente ha celebrato ancora un’amicizia che dura nel tempo. Ad allietare la bellissima serata i maestri Fabio Battistelli al clarinetto e Stefano Falleri alla chitarra che hanno eseguito brani di assoluta suggestione.

La piacevole serata e’ stata anche occasione per ricordare amici e maestri del giornalismo tifernati recentemente scomparsi, Lanfranco Rosati, Pasquale “Italo” Baruffi e Carlo Fuscagni. Nel corso della conviviale sono state programmate iniziative future che vedranno al centro proprio il ricordo di tutti i colleghi e giornalisti che ci hanno lasciati ed hanno consegnato in eredità alla comunità locale la loro storia, gli articoli e libri che non dovranno essere dispersi. Anche nel 2023 per quello che sarà possibile, i giornalisti tifernati porteranno avanti altre iniziative concrete di sostegno e vicinanza ad associazioni e sodalizi come la Caritas diocesana in favore dei fragili e delle persone in difficoltà.

Regina della serata la signora “Santina” che dall’inizio dell’attività negli anni 80 a Citta’ di Castello con il ristorante “Il Bersaglio” ha sempre accompagnato in cucina il marito Pierluigi preparando piatti che sono vere e proprie opere d’arte.

“Ringrazio giornalisti per questa piacevole consuetudine che consolida un rapporto di stima e amicizia nel tempo che ha accompagnato eventi e manifestazioni come la mostra del tartufo ed altre autentici volani di promozione del territorio grazie sopratutto alla attività in ambito nazionale di maestri dell’informazione come Sandro Ceccagnoli e Carlo Fuscagni che assieme a tanti altri colleghi a livello locale hanno sempre dimostrato amore per la città e senso di appartenenza”, ha dichiarato Pierluigi Manfroni.