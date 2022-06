Torna l’arena del cinema all’aperto a Umbertide

Una rassegna cinematografica permanente di titoli in uscita e recuperi dal meglio della stagione, una rassegna musicale di band locali a cadenza settimanale e un progetto di rigenerazione urbana finanziato con fondi europei tramite bando PSR di Regione Umbria per la valorizzazione e la promozione dell’inclusione sociale e dello sviluppo economico e culturale nelle zone rurali.

Fonte Ufficio Stampa

comune di Umbertide

Sono questi gli ingredienti principali della nuova edizione di Cinema in Piattaforma, l’arena estiva nello storico spazio all’aperto della Piattaforma di Anonima Impresa Sociale ovvero il soggetto cooperativo che a Umbertide gestisce il Cinema comunale Metropolis e a Perugia il Cinema Postmodernissimo.

E poi ci sono gli eventi speciali, primo fra tutti l’evento inaugurale 22 e 23 giugno con due serate consecutive dedicate a Pasolini in collaborazione con la Cineteca di Bologna, la giornata dedicata alla musica indipendente con la ventesima edizione dello storico festival Italian party (la festa dell’etichetta indipendente umbertidese To Lose La Track), e una parata di ospiti e di autori invidiabile: Pierpaolo Capovilla del Teatro degli orrori (e dei One dimensional man) che il 23 giugno leggerà Pier Paolo Pasolini dal poema La religione del mio tempo in un reading che è la seconda parte dell’evento inaugurale su Pasolini – mentre la sera prima, mercoledì 22 giugno, verrà proiettato Uccellacci e uccellini preceduto dal corto La ricotta entrambi restaurati dalla Cineteca -; Milcho Manchevski, regista macedone premiato a Venezia con il Leone d’oro nel 1994 per il film Prima della pioggia che sarà ospite venerdì 24 giugno per presentare in anteprima il suo ultimo film Willow, evento questo realizzato grazie alla collaborazione con la residenza per artisti di fama mondiale Civitella Ranieri, splendida realtà che si trova all’interno di un castello medievale in territorio umbertidese; il 3 luglio sarà la volta di PIF, il noto autore televisivo da qualche anno anche apprezzato regista di cinema che presenterà il suo ultimo film E noi come stronzi rimanemmo a guardare interpretato da Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli.

Una stagione questa caratterizzata dall’avvio dei lavori nella mitica struttura della Piattaforma, forse il luogo più amato dagli umbertidesi sorto nell’immediato dopoguerra su volontà dei reduci della brigata partigiana Cremona come regalo alla città per ricominciare a costruire un futuro fatto di speranza, socialità e cultura.

Il progetto di rigenerazione presentato dal Comune di Umbertide, capofila insieme a numerosi soggetti partner tra cui Anonima Impresa Sociale, riconsegnerà finalmente alla città di Umbertide uno spazio funzionale innovativo, frutto del lavoro già avviato dall’estate del 2020 con la riattivazione dello stesso come arena cinematografica e artistica, che ha già ospitato tra gli altri lo street artist di fama mondiale Millo autore di una splendida opera muraria su una parete esterna della struttura.

Qui la prima parte del programma fino al 31 luglio 2022: