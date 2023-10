Torna la magia di Babbo Natale ad Arezzo

Una casa da sogno sorgerà nel meraviglioso Palazzo della Fraternita dei Laici. Tra i Mercatini di Natale e il Villaggio Tirolese torna l’iniziativa per tutte le famiglie e i bambini d’Italia. Un percorso magico e incantato che attende migliaia di visitatori per un’esperienza unica e sensazionale. È la Casa di Babbo Natale di Arezzo 2023, al via da sabato 18 novembre a domenica 24 dicembre in piazza Grande.

Ancora più grade grande e magica la Casa di Santa Claus tornerà ad animare le festività natalizie ad Arezzo Città del Natale. Ci saranno animazioni, laboratori, grandi installazioni luminose, il grande Ufficio Postale del Circolo Polare Artico e la stanza Foto Ricordo con Babbo Natale.

Tutti i bambini che entreranno nella Casa e porteranno un libro già letto potranno scambiarlo con gli elfi magici di Babbo Natale: si chiama infatti “Uno a te, uno a me”, l’iniziativa di educazione alla lettura promossa dai Mercatini di Natale e della Biblioteca di Arezzo che consentirà di ricevere un libro a sorpresa per tutti coloro che ne porteranno un altro. Un modo per educare i più piccoli alla lettura e a stimolare la creatività e la fantasia.

Tantissime le novità dell’edizione 2023: il Cappello magico di Babbo Natale gigante per fare selfie natalizi, altro più di 2 metri e completamente illuminato, la slitta innevata, il truccabimbi magico, l’Ufficio Postale con il timbro del Circolo Polare Artico, la scrittura della Letterina dei desideri, la consegna dell’attestato ufficiale di Aiutante di Babbo Natale per tutti i bimbi che entreranno, lo shop con tanti oggetti natalizi personalizzati e la stanza Candy con un regalo dolce per tutti i bimbi. Un lecca lecca natalizio colorato per i più piccoli.

Cosa aspetti? Entra nella Casa dei Sogni! Da sabato 18 novembre torna ai Mercatini di Natale Arezzo la Casa di Santa Claus 2023. Un evento da favola dove potrai vivere le emozioni della Casa più magica d’Italia. Tornerà anche il muro delle dediche di Babbo Natale, dove grandi e piccini potranno lasciare un pensiero per Santa Claus, scrivendo sogni e desideri.

Ai piedi dello splendido palazzo di Fraternita in piazza Grande ci saranno anche gadgets e regalini per i più piccoli con gli Elfi magici che accompagneranno i bimbi alla scoperta della stanza del Trono, dove poter incontrare Santa Claus e scattare una foto ricordo con lui.

Scopri tutte le attrazioni della Casa di Babbo Natale 2023:

La Stanza Candy con il lecca lecca di Natale;

la libreria di Babbo Natale con lo scambio dei libri;

Il Cappello di Babbo Natale gigante e luminoso;

la Slitta dei Sogni;

L’attestato ufficiale di Aiutante di Babbo Natale;

l’Ufficio Postale e gli Elfi con il timbro magico;

il muro delle dediche a Babbo Natale;

la foto ricordo con Santa Claus;

l’incontro con Santa Claus.

COSTO BIGLIETTO

5€ adulti e bambini – gratuito fino 3 anni

Tutti coloro che entreranno riceveranno il ticket gratuito per scoprire il museo dell’Oro di Arezzo e un ticket ridotto per ammirare l’Orologio Magico e la Terrazza panoramica del Palazzo di Fraternita, dove poter ammirare piazza Grande e il Villaggio Tirolese dall’alto. Un vero spettacolo!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per entrare nella Casa di Babbo Natale 2023 è obbligatoria la prenotazione.

Non si può entrare e neanche mettersi in coda senza avere la prenotazione online!

Ecco il link per la prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-casa-di-babbo-natale-arezzo-2023-719664324367

La prenotazione è per tutti i componenti della famiglia, compresi i bambini (anche neonati).

Scopri il programma completo su https://mercatininatalearezzo.it/casa-di-babbo-natale/

GIORNI E ORARI DI APERTURA EDIZIONE 2023

NOVEMBRE

18 novembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18;

19 novembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18;

24 novembre, dalle 13 alle 18;

25 novembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18;

26 novembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18.

DICEMBRE

1 dicembre, dalle 13 alle 18;

2 dicembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18;

3 dicembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18;

7 dicembre, dalle 13 alle 18;

8 dicembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18;

9 dicembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18;

10 dicembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18;

15 dicembre, dalle 13 alle 18;

16 dicembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18;

17 dicembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18;

22 dicembre, dalle 13 alle 18;

23 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18;

24 dicembre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 16.30.