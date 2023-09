Tiferno Comics dedica la mostra ad un suo sceneggiatore, Giancarlo Berardi

Tiferno Comics giunge quest’anno alla sua 21^ edizione, e per la prima volta dedica la mostra ad uno sceneggiatore, Giancarlo Berardi, uno degli autori del fumetto più innovativi e riconosciuti in ambito internazionale. Un artista poliedrico, amante dell’arte in ogni sua forma.

Già da tempo il suo nome risuona nelle strade della città e rimbalza su siti online e giornali stampati, catturando l’attenzione di molti appassionati del settore e attirando la curiosità di coloro che ancora devono scoprire le sue creazioni.

E proprio di creazioni si parla perché Berardi ha dato vita, fra gli altri, a due grandi personaggi del fumetto: Ken Parker e Julia, i maggiori protagonisti della Mostra che prenderà il via il 9 settembre a Palazzo Facchinetti, nel cuore di Città di Castello.

Ken Parker, uscito tra il 1977 e il 1998, eroe “umanissimo” del West con i tratti dell’attore Robert Redford, che anticipava tematiche come l’ecologia, i diritti civili, l’antirazzismo e soprattutto un nuovo modo di raccontare il fumetto in forma cinematografica, lasciando spazio alle emozioni più sottili e sfumature di vera poesia visiva, immortalata negli straordinari acquarelli di Ivo Milazzo. Nel 1998 è Julia che dà il cambio a Ken, giunta proprio in questi giorni all’attesissimo numero 300 della serie, a colori e ambientato in Italia; è qui che la criminologa ispirata e disegnata sulle fattezze della mitica Audrey Hepburn di Colazione da Tiffany, celebra un traguardo invidiabile, fatto di avventure di intuito e azione, classe e un sesto senso tutto al femminile che non le fa avere bisogno né di pistole, né super car, al massimo di un pesante portacenere di cobalto nascosto dentro la borsetta.

Il TC23 sarà anche l’occasione per un vero excursus di Giancarlo Berardi: in mostra saranno presenti le tavole originali delle opere da lui sceneggiate e i suoi manoscritti. I visitatori potranno vedere gli appunti e gli schizzi di Berardi. Nelle sale espositive inoltre, saranno presenti teche con i bozzetti che hanno preceduto tutte le storie scritte dal nostro autore.

I visitatori potranno godere di un affascinante percorso che si svilupperà sui due piani del palazzo.

Il primo piano è un’antologica di Giancarlo Berardi, dalle primissime sceneggiature alle ultime. Ma lui è anche un ottimo cantante e chitarrista, grande estimatore di musica e teatro, per questo in mostra saranno allestite delle sale dedicate alla sua attività di musicista.

Il secondo piano invece è dedicato a quello che è molto probabilmente il suo personaggio più famoso: Julia, la criminologa statunitense che con grande fascino e astuzia si occupa di casi impossibili, e che quest’anno compie 25 anni. Nel piano a “lei” dedicato si potranno ammirare le più belle copertine del fumetto, una sala sarà interamente incentrata sul numero 300 in uscita proprio in questi giorni. Inoltre, i visitatori, avranno l’occasione di vedere i model sheets dei personaggi di Julia nonché i progetti della stessa casa dell’investigatrice.

Giancarlo Berardi, presente questi giorni a Città di Castello incontrerà i visitatori della mostra il 9 e 10 settembre dalle 10 di mattina, nella Sala Manoscritti di Palazzo Facchinetti per il “firma copie”, dove saranno inoltre presenti autori di grande spessore: Maurizio Mantero, Luigi Pittaluga, Marco Soldi, Cristiano Spadoni, Claudio Piccoli e Lorenzo Bovo.

Madrina d’eccezione, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, è Emma Kathleen Hepburn Ferrer, nipote della splendida attrice Audrey Hepburn, che ha ispirato la figura della criminologa Julia. Artista ed ex modella americana, Emma ha accolto a braccia aperte l’invito dell’associazione a prendere parte alla manifestazione in cui sarà presente non solo per l’inaugurazione della mostra, ma anche per l’incontro con il pubblico la mattina di sabato 9 settembre.

Quest’anno è possibile inoltre acquistare i biglietti comodamente on line direttamente nel sito www.tifernocomics.it, la mostra sarà aperta a Palazzo Facchinetti dal giovedì alla domenica con orari 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.30.

L’inaugurazione si svolgerà sabato 9 settembre alle 16 al Nuovo Cinema Castello, in Piazza Gioberti, Città di Castello. Seguirà la visita alla mostra.

L’appuntamento con il fine settimana dedicato alla Mostra mercato, ai giochi di ruolo e ai Cosplay sarà invece il 21 e 22 ottobre e animerà vari punti del centro storico.