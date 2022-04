Chiama o scrivi in redazione

Tifernati “doc”, coppia di “diamante”, Mafalda Statuti e Domenico Troni oggi festeggiano 60 anni di vita insieme

Oggi come 60 anni fa, davanti all’altare del Santuario di Canoscio, come allora, Mafalda Statuti e Domenico Troni hanno rinnovato la promessa d’amore e vita insieme celebrando il traguardo davvero importante delle nozze di diamante. Proprio la vigilia del 25 Aprile del 1962, Mafalda e Domenico avevamo pronunciato il fatidico “si” ed iniziato il lungo percorso di vita in comune fra famiglia lavoro e affetti di parenti ed amici.

Una coppia di tifernati “doc”: Mafalda Statuti, 82 anni, volto popolare, sempre sorridente e disponibile con le persone, ha gestito per decenni lo “storico” bar “Statuti” nel Rione Prato in piazza del Garigliano (piazza della “gramigna”) punto di riferimento di diverse generazioni, Domenico Troni, 84 anni, ha portato avanti con straordinaria capacità e dedizione la propria attività di artigiano.

La coppia di “diamante” subito dopo la funzione religiosa, celebrata da Don Franco Sgoluppi, ha festeggiato il lieto evento con figli, nipoti, parenti ed amici in un noto ristorante della zona. A Mafalda e Domenico giungano i più sinceri e sentiti auguri.