Tevere: la Discesa Internazionale 2026 apre le iscrizioni

Le mani della camorra sulle truffe informatiche, 16 misure cautalari NAPOLI (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, frode […]

Trump “Chiesto a circa sette Paesi di intervenire a Hormuz” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Chiedo con insistenza di intervenire e proteggere il proprio territorio, perchè è il loro territorio, è da lì che traggono la loro energia e dovrebbero aiutarci a proteggerlo”. Così il presidente Usa, Donald Trump, che è tornato nuovamente a chiedere con insistenza supporto per garantire la sicurezza dello Stretto di […]

“Una battaglia dopo l’altra” trionfa agli Oscar, ad Anderson premio alla regia ROMA (ITALPRESS) – La notte degli Oscar 2026 incorona “Una battaglia dopo l’altra”: il film diretto da Paul Thomas Anderson è il grande trionfatore della 98esima edizione degli Academy Awards, andata in scena al Dolby Theatre di Los Angeles e presentata, per il secondo anno consecutivo, dal comico e conduttore Conan O’Brien. Dopo aver vinto […]

Sinner batte Medvedev e vince per la prima volta a Indian Wells Il tennista azzurro piega il russo e conquista il 25esimo titolo della carriera.

La Lazio batte il Milan 1-0, l’Inter ora a +8 sui cugini All'Olimpico gara decisa dalla rete di Isaksen, nervosismo nel team rossonero.

Cortina spegne il braciere: chiuse le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Una grande festa a Cortina d’Ampezzo per chiudere i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo spettaccolo è iniziato sotto il nome di “Italian Souvenir” ed ha celebrato la ormai già leggendaria avventura olimpica e paralimpica vissuta in Italia. “Al centro c’è l’essere umano – questa la spiegazione -, prima […]

Il Como ribalta la Roma, vince 2-1 e vola da solo al quarto posto Malen sblocca la gara su rigore, poi Doubikas e Diego Carlos regalano i 3 punti a Fabregas.

Il Pisa in dieci piega 3-1 il Cagliari, doppietta di Caracciolo Gara aperta dal gol di Moreo su rigore, espulso Durosinmi, a segno anche Pavoletti, nel finale pure i sardi in 10.

Bologna corsaro a Sassuolo: Dallinga firma l’1-0 Al Mapei Stadium il team di Italiano conquista il derby emiliano.