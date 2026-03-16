Tevere: la Discesa Internazionale 2026 apre le iscrizioni

Da Città di Castello a Roma un viaggio tra sport e natura
Il grande itinerario fluviale del Centro Italia riaccende i motori della macchina organizzativa in un momento dall’alto valore simbolico. In concomitanza con la giornata mondiale dedicata alla salvaguardia dei corsi d’acqua, celebrata il 14 marzo, sono state ufficialmente aperte le procedure di adesione per la Discesa Internazionale del Tevere. La manifestazione, che ogni anno attira centinaia di appassionati da ogni angolo d’Europa, si propone come un’esperienza immersiva lungo la valle tiberina, coniugando la pratica sportiva con la conoscenza dei borghi storici e dei territori rurali. L’edizione 2026 prenderà il via il 25 aprile da Città di Castello, snodandosi attraverso sette tappe giornaliere per concludersi trionfalmente a Roma il 1° maggio.
L’evento è strutturato per accogliere diverse tipologie di partecipanti, offrendo soluzioni tecniche che spaziano dalla navigazione classica al trekking d’autore. Gli amanti della pagaia potranno affrontare le acque del fiume utilizzando kayak, canoe canadesi, SUP o i moderni packraft. Parallelamente alla carovana idrica, è previsto un percorso via terra dedicato ai camminatori, che potranno seguire le anse del fiume a piedi. Per rendere il cammino accessibile a tutti e favorire la mobilità dolce, l’organizzazione ha predisposto un sistema di trasporto logistico dei bagagli tramite navette. Questo servizio permette ai partecipanti di concentrarsi esclusivamente sulla bellezza del paesaggio, liberandoli dal peso delle attrezzature durante le lunghe ore di attività, come riporta il comunicato della Discesa Internazionale del Tevere.
Il transito della carovana rappresenta un’occasione strategica per il comparto turistico dell’Umbria, trasformando il fiume in un palcoscenico naturale che mette in mostra le eccellenze locali. I cosiddetti “tibernauti” toccheranno località di grande fascino come Umbertide, Ponte San Giovanni, Pretola, Deruta, Casalina e i territori di Corbara e Alviano. Ogni tappa serale prevede l’accoglienza da parte delle comunità ospitanti, che metteranno a disposizione aree per il pernottamento in campeggio e cene comunitarie a base di prodotti biologici e ricette della tradizione. Questo modello di turismo esperienziale favorisce un contatto diretto tra i visitatori stranieri e l’autenticità dei borghi fluviali, consolidando l’immagine del Tevere come uno degli itinerari ecologici più iconici del continente.
La tutela dell’ecosistema è il cardine attorno a cui ruota l’intera filosofia della discesa. L’organizzazione impone il divieto assoluto di plastica monouso, obbligando i partecipanti all’uso di stoviglie durevoli e riutilizzabili. Inoltre, viene rilanciata l’iniziativa di incentivazione economica “Più raccogli, meno paghi”, che premia chi recupera e conferisce correttamente i rifiuti plastici dispersi lungo gli argini. In sinergia con il Coordinamento Regione Umbria Rifiuti Zero, i dati sulla raccolta verranno analizzati per monitorare lo stato di salute del fiume.
A questo si aggiunge il progetto di scienza partecipata per il censimento dei molluschi d’acqua dolce, indicatori biologici fondamentali per valutare la qualità ambientale. Per garantire la sicurezza di tutti, nel mese di aprile la UISP Acquaviva curerà stage propedeutici rivolti ai neofiti della pagaia.
Informazioni e iscrizioni: https://www.tibertour.com/2025/11/30/dit-2026-discesa-del-tevere
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