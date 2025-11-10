Teatroterapia a Città di Castello, parte il Festival

10 Novembre 2025 Arte e Cultura, Eventi, Teatro, Ultime notizie 0
Teatroterapia a Città di Castello, parte il Festival

Benessere, relazioni e arte: quattro mesi di laboratori

A Città di Castello prende forma un progetto culturale e terapeutico che unisce generazioni e promuove il benessere attraverso il linguaggio teatrale. Si tratta del “BenEssere Teatro Festival”, un’iniziativa che da gennaio ad aprile 2026 proporrà laboratori settimanali di teatroterapia rivolti a bambini, giovani, adulti e anziani. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra FITA e FIT, due realtà nazionali impegnate nella diffusione del teatro amatoriale e della teatroterapia.

Il percorso, articolato in 16 incontri da 2 ore ciascuno, sarà condotto da professionisti certificati secondo la norma UNI 11592/2015. Ogni gruppo parteciperà a un ciclo di laboratori che culminerà in una performance finale aperta al pubblico, pensata come momento di condivisione e restituzione.

Durante la presentazione ufficiale al Ridotto del Teatro degli Illuminati, Salvatore Fisichella e Leonella Zucchini hanno evidenziato il valore sociale del progetto, sottolineando come il teatro possa diventare uno spazio sicuro per esprimere emozioni, rafforzare l’autostima e costruire legami autentici. L’assessore alla cultura Michela Botteghi ha confermato il sostegno del Comune, che ha messo a disposizione il Ridotto per le attività.

Il 22 novembre 2025, presso l’auditorium della scuola comunale di Musica “G. Puccini”, si terrà un Open Day condotto da Imma Guarasci, teatroterapeuta, per presentare il progetto a insegnanti, operatori socio-sanitari e cittadini interessati. Sarà anche l’occasione per avviare le iscrizioni e raccogliere adesioni.

Il Festival aspira a diventare un appuntamento annuale, radicato nel territorio e capace di valorizzare le differenze intergenerazionali, promuovendo una cultura della partecipazione e dell’inclusione.

