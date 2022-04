Tartufi e musica, inedito concerto di auguri di Pasqua in azienda

Tartufi e musica: eccellenze a confronto in azienda all’insegna della tradizione secolare della colazione di Pasqua a base di prelibatezze della gastronomia umbra. Quello che è andato in scena a Pietralunga, nell’azienda di Giuliano Martinelli (imprenditore di successo e presidente di Cna Umbria agroalimentare) fra i profumi inebrianti dei tartufi di stagione e le eccellenze della produzione agroalimentare made in Alta Umbria, è stato senza dubbio un evento che lo stesso organizzatore, infaticabile assieme alla compagna Elisa Ioni, nel promuovere sua maestà il tartufo ed il territorio che lo circonda, ha definito “una occasione originale per gli auguri di Pasqua e per ripartire con progetti ambiziosi di valorizzazione di un patrimonio naturale immenso, quello legato alla cavatura del tartufo, che poco tempo fa l’Unesco ha consegnato alla storia.”

Accanto ai luoghi di produzione, in una location mozzafiato con una tavola imbandita di prelibatezze gastronomiche della tradizione pasquale, realizzate dai giovani chef del Centro di Formazione Professionale, “G.O. Bufalini”, coordinati dal maestro, Andrea Cesari, è andato in scena un concerto inedito dei maestri, Fabio Battistelli (noto clarinettista) e Anthony Guerrini, alla chitarra, che ha incantato i presenti sulle note di brani “icona” della musica internazionale dedicati a Morricone e Piazzolla.

Musica e tartufi, arte, cultura e gastronomia di qualità, due eccellenze che hanno impreziosito una giornata particolare dedicata alla ripartenza e ai progetti di promozione e valorizzazione del territorio che il sindaco di Pietralunga, Mirko Ceci ha definito “i punti di riferimento per guardare al futuro con speranza e fiducia sotto ogni profilo”. Presenti all’inedita iniziativa anche il presidente del Centro di Formazione Professionale “G.O. Bufalini”, Giovanni Granci e il presidente Afor, Manuel Maraghelli.