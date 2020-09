SuperEnalotto, sabato fortunato a Umbertide con un “5” da 24mila euro

Sabato fortunato in Umbria con il SuperEnalotto. Nel concorso del 5 settembre è stato centrato un “5” da 24.580,77 euro a Umbertide, in provincia di Perugia; più in dettaglio, la giocata vincente, riferisce Agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria Minelli in piazza Carlo Marx 68.

Il Jackpot nel frattempo continua a salire e domani metterà in palio 35,7 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Umbria l’ultimo Jackpot risale a settembre del 2011, con 65 milioni conquistati a Gubbio.