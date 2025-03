Successo per il Carnevale di Umbertide tra sfilate e veglioni

Grande partecipazione ai festeggiamenti, evento confermato appuntamento imperdibile

Una festa di colori, musica ed entusiasmo ha animato le strade di Umbertide per il Carnevale 2025, che ha conquistato cittadini e visitatori con un programma ricco di appuntamenti. La tradizionale sfilata dei carri allegorici e il veglione in maschera al Teatro dei Riuniti hanno riportato in vita la magia dei grandi balli di una volta.

Domenica 2 marzo si è tenuta la grande sfilata dei carri di Carnevale, organizzata dalla Pro Loco di Umbertide con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle Pro Loco e associazioni del territorio. Nonostante il meteo incerto, centinaia di persone hanno seguito il corteo lungo le vie della città.

La sfilata, partita da via del Vignola, è stata aperta dai ragazzi della Pro Loco di Umbertide, che hanno reso omaggio ai personaggi del GameBoy Nintendo, accompagnati dalle note di Galliano Cerrini e della Junior Band. A seguire, numerosi carri allegorici hanno sfilato per le strade: la scuola di ballo Emotion Dance School ha trasformato le strade in una pista da ballo, mentre il Circolo Uisp Spedalicchio ha presentato un carro ispirato a “La carica dei 101”. La Pro Loco di Pierantonio ha rappresentato la serie “Squid Game”, mentre i Freghi della Battitura di Badia Petroia hanno sfilato su un galeone pirata. Il carro di Niccone, ribattezzato “Niccorto”, ha celebrato i frutti della terra, e la scuola di ballo Danza Nov’Art ha portato il mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. La Pro Loco di Calzolaro ha invece trasformato “Jurassic Park” in “Calzolaro Park”.

Rispetto alla prima edizione, il Carnevale in Piazza è cresciuto anno dopo anno, con un incremento dei carri partecipanti. Quest’anno, il corteo ha visto la partecipazione di otto carri allegorici, attirando numerosi visitatori anche da fuori comune. La festa è proseguita in Piazza del Mercato, sotto la Rocca, con musica e spettacoli per grandi e piccoli.

La Polizia Locale, guidata dal comandante Gabriele Tacchia, ha garantito la sicurezza e la gestione del percorso della sfilata. Il Carnevale di Umbertide ha preso il via già nella serata di sabato 1° marzo con il Veglione Mascherato del Tea-Cine, evento che ha riportato in auge i balli in maschera, grazie alla collaborazione tra l’Accademia dei Riuniti e l’Avis Umbertide. Il Teatro dei Riuniti si è trasformato in un grande tendone da circo, animato da personaggi colorati e dalla musica della Outside Band, seguita dal DJ Shaft.

Il Sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha espresso soddisfazione per il successo degli eventi: “Il Carnevale è un’occasione speciale di festa e condivisione che coinvolge tutta la comunità e rafforza il legame con le nostre tradizioni. Vedere così tante associazioni, giovani e famiglie collaborare con entusiasmo è motivo di grande orgoglio. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste splendide iniziative.”

Il Vicesindaco con delega alla Cultura, Annalisa Mierla, ha aggiunto: “Anche quest’anno il Carnevale ha dimostrato di essere un evento capace di unire la comunità e valorizzare il grande impegno delle associazioni locali. La sinergia tra Pro Loco, scuole di danza, bande musicali e volontari ha reso possibile un’edizione ricca di emozioni, spettacolo e allegria. Un ringraziamento particolare va alla Polizia Locale e al comandante Gabriele Tacchia, che hanno garantito la sicurezza dell’evento, e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per regalare a Umbertide un Carnevale straordinario.”

Il Carnevale di Umbertide si conferma un appuntamento atteso e amato, coniugando tradizione e innovazione in un mix perfetto di festa e spettacolo.