Successo per “Anatomie Naturali” a Città di Castello

Successo – Il 2 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, Rosalba Padula di ARPA Umbria e la curatrice Chiara Lorenzetti hanno accolto oltre 50 visitatori alla mostra “Anatomie Naturali” presso la Pinacoteca di Città di Castello. L’evento, dedicato alle associazioni del territorio, ha sensibilizzato i partecipanti sull’importanza e la biodiversità degli ecosistemi acquatici. Alla mostra hanno partecipato il gruppo CAI sezione Città di Castello e l’azienda tipografica Linoservice, confermando l’interesse del territorio per la natura come punto d’incontro tra Arte e Scienza.

La mostra, promossa da Arpa Umbria in collaborazione con Imago Galleria d’Arte e il Museo Malacologico Malakos, è curata da Chiara Lorenzetti e Anna Ricci, con il patrocinio del Comune di Città di Castello. L’esposizione riflette sulla fragilità delle risorse idriche e delle componenti biologiche e naturali attraverso la sinergia tra le opere artistiche di Roberto Ghezzi e gli approfondimenti scientifici dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.

In un anno dedicato alla “Conservazione dei ghiacciai” dalle Nazioni Unite, la mostra invita il pubblico a riflettere su criticità ambientali come il cambiamento climatico e la limitatezza delle risorse idriche. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi hanno elogiato la Pinacoteca come luogo ideale per promuovere dibattiti intergenerazionali e sensibilizzare il pubblico su temi di grande rilevanza ecologica.

Roberto Ghezzi, nato a Cortona nel 1978, ha una formazione artistica che inizia nello studio di scultura di famiglia e si perfeziona all’Accademia di Belle Arti di Firenze. La sua produzione è incentrata sull’interesse per il paesaggio naturale, che esplora attraverso rappresentazioni pittoriche e sperimentazioni sul campo. Le sue opere, conosciute come “Naturografie,” sono frutto di studi e sperimentazioni in luoghi naturali spesso incontaminati, creando un linguaggio artistico unico che combina scienza e arte.