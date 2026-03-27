Studenti: il grande rugby giovanile conquista Umbertide

Al campo sportivo Usu trionfano i valori dei piccoli atleti

Umbertide, 27-03-2026 – La città di Umbertide si è trasformata oggi, venerdì 27 marzo 2026, nel centro dell’attività motoria regionale, al rinomato impianto sportivo Usu, è andata in scena la finale umbra di Tag Rugby, evento clou inserito nella cornice dei Nuovi Giochi della Gioventù.

La manifestazione ha richiamato l’attenzione di numerose delegazioni scolastiche, confermandosi come un appuntamento imperdibile per la promozione della salute e del dinamismo tra le nuove generazioni. L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria ha curato nei minimi dettagli la regia di una mattinata densa di confronti atletici, dove il risultato agonistico è passato in secondo piano rispetto alla bellezza della condivisione. Il rettangolo verde ha ospitato centinaia di ragazzi pronti a sfidarsi con lealtà, portando in alto i colori dei propri istituti di appartenenza, come riporta il comunicato stampa di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide.

Il valore educativo della kermesse è stato rimarcato con forza durante i saluti istituzionali. L’Assessore allo Sport, Lorenzo Cavedon, ha accolto con entusiasmo i partecipanti, sottolineando come l’amministrazione comunale creda fermamente nello sport quale pilastro fondamentale per la formazione caratteriale. La presenza costante del Coordinatore Regionale per l’Educazione Fisica e Sportiva, il Prof. Lorenzo Bertinelli, ha garantito la regolarità tecnica delle prove e ha dato ulteriore prestigio a una giornata dedicata all’eccellenza giovanile. Le istituzioni hanno ribadito che investire in queste occasioni significa rafforzare il tessuto sociale e il senso di comunità. La sinergia tra mondo della scuola e governo locale permette infatti di offrire agli alunni esperienze formative che lasciano il segno ben oltre il termine della competizione sportiva.

Il Tag Rugby, variante senza contatto del rugby tradizionale, si è dimostrato lo strumento perfetto per esaltare l’inclusività e il rispetto reciproco. Durante i vari match disputati sotto il sole primaverile, gli studenti hanno dato prova di una maturità ammirevole, evitando inutili tensioni e celebrando ogni meta con spirito cameratesco. Questa disciplina sportiva richiede infatti rapidità e coordinazione, ma soprattutto una profonda comprensione del concetto di squadra.

I Nuovi Giochi della Gioventù raggiungono il loro scopo primario: trasformare il campo da gioco in un’aula a cielo aperto dove imparare a gestire vittorie e sconfitte con equilibrio. Per Umbertide, ospitare una finale di tale caratura rappresenta un vanto logistico e organizzativo che premia la qualità delle proprie strutture e la vivacità del panorama sportivo locale. La giornata si è conclusa tra gli applausi generali, sigillando un’esperienza di crescita collettiva che rimarrà impressa nella memoria di tutti i giovani atleti umbri intervenuti.