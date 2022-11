Search for: Search Button

Strada SP100, un finanziamento per la sua messa in sicurezza

In questi ultimi giorni la Regione Umbria ha deliberato, grazie al contributo dell’Assessore alle infrastrutture Enrico Melasecche, un finanziamento erogato al Comune di Citerna per la messa in sicurezza della strada SP100.

Dopo una lunga interlocuzione tra assessorato e Comune nella figura dell’assessore ai lavori pubblici, Paolo Carlini, e grazie al contributo della Seconda Commissione Regionale Permanente presieduta dal consigliere Valerio Mancini, al Comitato ‘SP100 Sicura’ con il suo coordinatore Gianluca Cirignoni che ha raccolto e depositato in Consiglio Regionale nel febbraio del 2020 oltre 3000 firme e al Consigliere Regionale Manuela Puletti, è finalmente arrivato l’importante traguardo del finanziamento.

“Dopo tre anni di duro lavoro e vari incontri istituzionali – ha dichiarato l’assessore Carlini – un importante progetto sostenuto dalle firme di migliaia di cittadini è stato finanziato, la messa in sicurezza del ‘tratto killer’ della SP 100 tra la frazione di Pistrino e quella di Fighille.

Un primo importante finanziamento di 500 mila euro è stato indirizzato al Comune di Citerna, che sarà garante per la realizzazione dei lavori.

Spetterà ora alla Provincia di Perugia la redazione di un progetto per l’adeguamento del tratto, una sua messa in sicurezza e cofinanziare se necessario, per rendere una SP100 finalmente SICURA.

Mi farò portavoce insieme al Sindaco Enea Paladino presso la Presidente Proietti per quelle che sono le nostre richieste e le nostre volontà come amministratori per risolvere un problema annoso che ha visto nel tempo troppe vittime in 500 metri di strada. Il finanziamento – ha concluso Carlini – prevede l’ultimazione dei lavori entro il 2024”.