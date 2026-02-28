Nel corso della conferenza stampa l’opera sarà mostrata al termine del restauro, prima della partenza per la mostra Raphael

Stendardo della SS. Trinità (1499–1501): presentazione dei risultati del restauro nell’ambito di una conferenza stampa in programma, mercoledi 4 marzo, ore 16 a Roma, presso la Sala “Cesare Brandi” dell’Istituto Centrale per il Restauro (Complesso di San Michele a Ripa, Via di San Michele 25). L’Istituto Centrale per il Restauro, diretto da Luigi Oliva, presenterà i risultati del restauro dello Stendardo della SS. Trinità (1499–1501) di Raffaello Sanzio, olio su tela (167×94 cm), conservato presso la Pinacoteca Civica di Città di Castello (Trinità tra i santi Sebastiano e Rocco, fronte; Creazione di Eva e due angeli, retro). L’intervento è stato condotto in piena sinergia con il Comune di Città di Castello e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria sotto l’egida della Direzione Archeologia Belle Arti e Paesaggio de Ministero della Cultura. Impostato nel luglio scorso, il restauro costituisce la seconda fase di un progetto scientifico elaborato dall’ICR e avviato già nel 2020 su impulso della Soprintendenza allora diretta da Marica Mercalli, in occasione del cinquecentenario della morte dell’artista.

Nel corso della conferenza stampa l’opera sarà mostrata al termine del restauro, prima della partenza per la mostra Raphael: Sublime Poetry curata da Carmen Bambach presso il Metropolitan Museum of Art di New York (23 marzo – 28 giugno 2026), nell’ambito del prestito per la quale è stato riconosciuto un contributo che ha concorso a sostenere l’intervento. Saranno inoltre presentati in anteprima i dettagli del disegno preparatorio emerso durante il restauro e reso visibile per la prima volta.

“La collaborazione con il MET di NY e in particolare con la curatrice della mostra “Raphael: sublime poetry” Carmen Bambach e con la Soprintendenza dell’Umbria per la valorizzazione dello Stendardo processionale di Raffaello sta entrando nella fase finale con il completamento dell’intervento di restauro da parte dell’ICR e la partenza dell’opera per essere esposta nella mostra “Raphael: sublime poetry”, in programma al MET dal 23 marzo al 28 giugno 2026.

La conferenza stampa, convocata dal direttore dell’Istituto Centrale del Restauro, architetto, Luigi Oliva, sarà un primo momento di restituzione del respiro e della valenza scientifica di questa complessa attività che ha visto al lavoro istituzioni nazionali ed internazionali, con l’obiettivo condiviso di aprire una nuova luce su questa opera e di approfondirne la genesi, la conoscenza, il ruolo nella produzione dell’artista”, hanno dichiarato il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi.