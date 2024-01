Stagione 2023/24 Teatro degli Illuminati. Spettacolo "Il Malloppo"

Città di Castello Teatro Ultime notizie Teatro degli Illuminati, Largo Romolo Bartolini, Città di Castello, Perugia, Umbria, 06012, Italia Map

Stagione 23/24 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello: cambio data per Il Malloppo. Si va in scena il 19 febbraio anziché il 27 febbraio.

Cambio data per lo spettacolo Il Malloppo, sesto appuntamento della Stagione 23/24 del Teatro degli Illuminati di Città di Castello in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria: si va in scena lunedì 19 febbraio 2024 alle ore 20.45. Un anticipo dunque rispetto al Calendario ufficiale nel quale la famosa black comedy di Joe Orton, nell’interpretazione di Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro era prevista il 27 febbraio.

Lo spostamento è dovuto a esigenze della compagnia, che propone una versione dal ritmo incalzante per raccontare con cinismo ed ironia fantasmi e zone d’ombra della società borghese.

Il testo – scritto negli anni ’60 – divenne un successo clamoroso, arrivando a vincere il premio come migliore commedia dell’anno e lanciando il suo giovane autore Joe Orton come la nuova stella del panorama teatrale inglese. Da allora ha mietuto successi nel West End londinese e a Broadway, dove è stato interpretato anche da Alec

Dal punto di vista pratico, nulla cambia per chi ha acquistato il biglietto o l’abbonamento: i biglietti resteranno validi per la nuova data, sarà quindi sufficiente presentarsi a teatro con i tagliandi già in possesso. L’abbonamento rimane valido per l’ingresso in sala.