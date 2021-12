Sindaco Secondi, al via lavori all’ospedale, buona notizia per i cittadini

“La partenza dei lavori di sistemazione della viabilità interna e dei parcheggi dell’ospedale di Città di Castello è una buona notizia per i cittadini, che finalmente potranno accedere alla nostra struttura sanitaria senza disagi”. Il sindaco Luca Secondi rende noto così che lunedì 6 dicembre l’Usl Umbria 1 avvierà l’intervento di manutenzione dell’area a servizio dell’ospedale. Per consentire l’effettuazione delle opere previste, agli utenti sarà riservato l’ingresso di via Luigi Angelini a nord dell’ospedale, che sarà indicato dall’apposita segnaletica stradale come percorso di accesso e uscita.