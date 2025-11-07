Sicurezza potenziata nelle farmacie comunali di Umbertide

Installati 11 nuovi sistemi di videosorveglianza antirapina

L’Amministrazione comunale di Umbertide ha rafforzato la sicurezza delle farmacie comunali con l’installazione di 11 nuovi sistemi di videosorveglianza integrati con dispositivi antirapina. L’intervento, realizzato nei giorni scorsi, coinvolge entrambe le strutture farmaceutiche pubbliche della città e si inserisce in un piano più ampio di prevenzione e tutela urbana.

Le nuove telecamere, posizionate in punti strategici, garantiscono un monitoraggio continuo delle aree sensibili, migliorando la capacità di risposta in caso di emergenze. L’obiettivo è duplice: proteggere il personale sanitario e garantire la sicurezza dei cittadini che quotidianamente accedono ai servizi.

A sostenere con forza il progetto è stato l’assessore alla sicurezza Francesco Cenciarini, che ha sottolineato come le farmacie siano spesso esposte a rischi di furti e rapine, a causa della loro ampia distribuzione territoriale, degli orari estesi e della presenza di contante. “Investire in sicurezza significa tutelare la comunità e i luoghi che ne rappresentano il cuore operativo”, ha dichiarato.

Il Comune conferma così la volontà di proseguire con azioni concrete, puntando su tecnologie avanzate e sistemi di controllo capillari. Un passo deciso verso una città più sicura, dove la protezione degli spazi pubblici diventa prioritaria.