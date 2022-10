Search for: Search Button

Sicurezza, incontro in Municipio con il Questore di Perugia Giuseppe Bellassai

Si è svolto ieri, presso il Municipio, l’incontro fra il sindaco di Umbertide Luca Carizia e il Questore della Provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai. All’incontro hanno preso parte anche l’assessore alla Polizia Locale Francesco Cenciarini, il comandante della Polizia Locale Gabriele Tacchia e il vicedirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Città di Castello, Dario Lemmi. La visita dà seguito al programma di incontri con i sindaci della provincia, avviati dal Questore fin dal suo insediamento a Perugia, con l’obiettivo di conoscere al meglio le varie realtà del territorio e le sue problematiche al fine di ottimizzare le azioni preventive e repressive di contrasto alla criminalità ed elevare, al contempo, il livello di sicurezza e prossimità verso la cittadinanza.

L’incontro è stata l’occasione per rafforzare il rapporto di collaborazione e coordinamento tra la Polizia di Stato e il Comune di Umbertide soprattutto alla luce delle strategie introdotte dal Questore di Perugia che, in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha predisposto un’intensificazione dei servizi dedicati ai controlli straordinari del territorio anche nei Comuni più lontani dal capoluogo e più piccoli della provincia.

Attraverso l’impiego degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, del personale della Questura di Perugia e del Commissariato di Città di Castello, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, è stato possibile incrementare i controlli e, conseguentemente, il livello di sicurezza, effettiva e percepita.

“La visita del Questore Giuseppe Bellassai – afferma il sindaco di Umbertide, Luca Carizia – è un modo per mostrare vicinanza al nostro territorio, è la dimostrazione che la Polizia di Stato c’è e che mette il suo impegno al servizio della nostra comunità per accrescere la sicurezza dei nostri concittadini. Come abbiamo avuto modo di dire al Questore nel corso dell’incontro di ieri da parte nostra ci sarà sempre la massima collaborazione con la Polizia di Stato al fine di accrescere ulteriormente la sicurezza dei nostri concittadini anche attraverso il nostro Corpo di Polizia Locale, nell’ottica di una sinergia anche con l’Arma dei Carabinieri e con le altre Forze dell’Ordine presenti nel territorio e ai quali va il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro quotidiano che portano avanti”.

“È stato un piacere incontrare i sindaci di Umbertide e Montone – ha commentato il Questore Giuseppe Bellassai che dopo Umbertide si è recato in visita a Montone – perché è stata l’occasione per una conoscenza più approfondita delle varie realtà della provincia di Perugia. Dopo gli incontri di martedì a Lisciano Niccone e a Gualdo Tadino, anche ieri ho voluto ribadire ai primi cittadini che la Polizia di Stato è in prima linea nella gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico insieme alle altre Forze dell’Ordine che operano sul territorio. Abbiamo parlato dei principali temi da affrontare, dal controllo delle zone più sensibili, delle varie forme di illegalità da debellare. La Polizia di Stato proseguirà con il rafforzamento dei controlli, come sta già facendo con il progetto Borghi Sicuri, per garantire una maggiore presenza e un più efficace monitoraggio del territorio”.