Sicurezza del territorio, costante l’attività di controllo dei Carabinieri

3 le persone denunciate dai militari della Compagnia di Città di Castello nell’ultimo fine settimana

Di Rossano Pastura

S

Le attività dei militari dell’Arma

ono 3 le persone denunciate daidi Castello nel corso dei controlli effettuati nell’ultimo week End sul territorio di competenza.

Come si legge in una nota del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, le attività di controllo del territorio da parte dei militari dell’Arma, sono state puntuali e costanti anche nel corso dell’ultimo fine settimana, sia sul fronte del rispetto delle misure anticovid, sia per quel che riguarda il rispetto del codice della strada.

I controlli dei carabinieri sulle strade

Particolare attenzione, come sempre, è stata posta al controllo della circolazione stradale al fine di prevenire e contrastare condotte di guida pericolose.

In questo caso, nell’ultimo fine settimana, poche sono state le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada. Infatti a fronte delle oltre 100 persone e 50 mezzi controllati, si sono registrati limitati comportamenti scorretti riguardanti la sicurezza alla guida, con particolare riferimento all’uso delle cinture di sicurezza, dell’uso telefono cellulare alla guida e delle norme comportamentali di carattere generale.

Le denunce

Nel l’ambito delle attività di controllo, tre persone sono incappate in denunce emesse dai militari dell’arma, come riportato nella nota del Comando Provinciale.

Particolare curioso che a farne le spese siano state due donne trovate alla guida dei propri mezzi in stato di ebrezza dopo essere incappate in incidenti stradali autonomi.

I carabinieri della Stazione di Umbertide, hanno deferito in stato di libertà una 57enne di origine russa, residente a Cortona, che dopo aver perso il controllo del mazzo, è andando a finire fuori strada, fortunatamente senza il coinvolgimento di altre autovetture. I militari giunti sul posto hanno potuto accertare alla donna un tasso alcolemico di ben quattro volte superiore al limite consentito. Per lei è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica e l’immediato ritiro della patente di guida.

Stessa sorte è toccata ad una ragazza di 16 anni, residente in Valtiberina, a cui i Militari dell’Aliquota Radiomobile oltre al ritiro del patentino di guida, hanno provveduto al deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La giovane, nelle prime ore di domenica 26 settembre, mentre era alla guida del proprio scooter ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro un muretto. Nel corso dei controlli, i Carabinieri riscontravano alla ragazza un tasso alcolemico di ben 3 volte oltre il limite concesso dalla legge. Ricoverata in ospedale ha riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

Oltre alle due donne, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Città di Castello, hanno denunciato in stato di libertà un 20enne residente nella provincia di Pesaro e Urbino. Stando a quanto riferiscono gli investigatori, l’uomo, al culmine di un’accesa discussione, ha minacciato la propria fidanzata e le ha sottratto il telefono cellulare, per poi scappare.

La ragazza ha richiesto l’intervento dei carabinieri e una pattuglia che operava in zona, ha subito rintracciato il giovane alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica. Accompagnato presso gli uffici del NORM, al termine delle incombenze del caso è stato denunciato per violenza privata, minacce e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare la guida in stato di ebbrezza alcolica. Al 20enne è stata ritirata la patente di guida mentre il cellulare restituito alla legittima proprietaria.

Rispetto delle Norme Anticovid

Per quanto riguarda i controlli del rispetto delle prescrizioni per il contrasto dell’epidemia da Covid, non sono state rilevate situazioni particolarmente complesse, tali da indurre i militari ad elevare contravvenzioni per violazione delle norme.