Shopping e eventi Città di Castello: "Lo Sbaracco" 22 al 25 agosto

Shopping e eventi a Città di Castello: “Lo Sbaracco” dal 22 al 25 agosto

Da giovedì 22 a domenica 25 agosto, il centro storico di Città di Castello ospiterà “Lo Sbaracco”, un evento che offrirà le ultime occasioni dei saldi estivi. I negozi del cuore della città proporranno sconti e offerte speciali, mettendo in vetrina il meglio delle collezioni di stagione. L’iniziativa si inserisce in un fine settimana ricco di eventi, tra cui la Fiera di San Bartolomeo e il Finger Food Festival.

L’assessore al Commercio e al Turismo, Letizia Guerri, ha sottolineato l’importanza di questo evento per il centro storico, ringraziando il Consorzio Pro Centro e i commercianti per il loro impegno e la loro generosità. “Lo Sbaracco” rappresenta un’opportunità per residenti e turisti di godersi lo shopping e partecipare a eventi culturali e gastronomici.

Il presidente del Consorzio Pro Centro, Cristian Braganti, ha evidenziato lo spirito collaborativo dei commercianti, che anche in questa calda stagione estiva hanno contribuito alla valorizzazione del centro storico. L’abbinamento con la Fiera di San Bartolomeo e il Finger Food Festival è ormai consolidato, dimostrando l’attrattività del cuore della città anche a fine estate.

Durante i quattro giorni dell’evento, i negozi offriranno sconti significativi, rendendo “Lo Sbaracco” un’occasione imperdibile per fare acquisti. Il sottotitolo dell’iniziativa, “il saldo dei saldi”, comunica chiaramente l’opportunità di trovare offerte vantaggiose per la clientela abituale e per i visitatori.

L’assessore Guerri ha ribadito che il centro storico sarà vivo e accogliente, offrendo un motivo in più per trascorrere il tempo libero in città. La combinazione di shopping, eventi culturali e gastronomici rende Città di Castello una meta ideale per il fine settimana.

Il Consorzio Pro Centro e i commercianti del centro storico hanno dimostrato ancora una volta la loro intraprendenza, organizzando un evento che è diventato parte integrante delle abitudini e delle aspettative dei cittadini. La generosità e l’impegno dei commercianti sono stati fondamentali per il successo del cartellone di “Estate in Città”.

Il presidente Braganti ha anticipato che nei negozi ci saranno molte opportunità per gli acquisti, invitando residenti e turisti a partecipare a “Lo Sbaracco” e a godersi le offerte speciali. L’iniziativa mira a valorizzare il centro storico e a promuovere il commercio locale, offrendo un’esperienza di shopping unica.

In conclusione, “Lo Sbaracco” rappresenta un’occasione per scoprire le ultime tendenze della moda a prezzi scontati, mentre si partecipa a eventi culturali e gastronomici. Città di Castello si prepara ad accogliere residenti e turisti per un fine settimana all’insegna dello shopping e del divertimento.

L’evento si svolgerà dal 22 al 25 agosto nel centro storico di Città di Castello, offrendo un’opportunità unica per fare acquisti e partecipare a eventi culturali e gastronomici.