Sequestrati reperti archeologici nell’Alta Valle Tevere

Il Newcastle dura un tempo, poi il Barça dilaga e vola ai quarti di Champions Gli inglesi tengono botta fino all'intervallo, nella ripresa show blaugrana

Webuild e Circolo Canottieri Aniene, riprende il viaggio di Caterina Banti ROMA (ITALPRESS) – Il Circolo Canottieri Aniene – in stretta comunione con il Gruppo Webuild, suo storico partner per le attività nel settore della vela olimpica – manifesta “grande gioia e profonda soddisfazione per l’ufficialità della sperata notizia appena data da Caterina Banti e Ruggero Tita di riprendere e continuare in coppia il loro viaggio […]

Carburanti, Meloni “Tagliamo 25 centesimi al litro” ROMA (ITALPRESS) – “Oggi in Consiglio dei Ministri con un decreto che riguarda chiaramente il prezzo del carburante, la priorità in questo momento, siamo intervenuti con tre misure. Di fatto noi tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito di imposta per gli autotrasportatori perchè non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni […]

Italiano “Roma fortissima ma vogliamo giocarci le nostre chance” "Non dobbiamo farci intimorire dall'ambiente ma proporre quello che sappiamo fare"

Vanoli “Rakow squadra tignosa, abbiamo sempre tenuto alla Conference” Così il tecnico della Fiorentina alla vigilia del match di Conference League

“Quel corpo non è il mio”, un podcast contro la violenza di genere online ROMA (ITALPRESS) – “Quel corpo non è il mio” è il nuovo podcast della Polizia di Stato e Chora Media, in collaborazione con Fastweb + Vodafone, che racconta la storia vera di un gruppo di ragazze la cui immagine è stata utilizzata per creare deepfake pornografici, a partire dal racconto di una di loro.L’evento di […]

Cina, aumentano le città pilota per agevolare il commercio transfrontaliero PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2026 la Cina porterà a 45 le città pilota per una campagna di agevolazione del commercio transfrontaliero, incrementandole rispetto alle 25 del 2025, ha dichiarato lunedì l’Amministrazione generale delle dogane (GAC). La campagna semestrale è stata avviata congiuntamente dalla GAC e da altri 23 dipartimenti. Sun Meijun, a capo della […]

Sanità, Aurigemma “Puntare su prevenzione e medicina territoriale” ROMA (ITALPRESS) – “Le case della comunità” possono rappresentare “una grossa svolta” per l’assistenza sanitaria ai cittadini. Così il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. “Negli ultimi 30 anni – ricorda – a livello regionale si è investito molto nell’aumentare i posti […]

Ronzoni “Tutelare gli arbitri contro le violenze, dalla Uil proposte alla Figc” ROMA (ITALPRESS) – In questa stagione, solo nelle categorie inferiori, si sono verificati 479 episodi di violenza morale o fisica contro gli arbitri, con un incremento del 26% rispetto alla stagione precedente. Sono “numeri inquietanti, non è pensabile che nella pratica sportiva ci possa arrivare a situazioni del genere. Bisogna dare delle risposte certe” e […]