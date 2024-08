Scooter investe pedoni a Città di Castello, tre feriti in ospedale

Città di Castello – Un grave incidente ha avuto luogo questa mattina intorno alle 9:45 su viale Europa, all’altezza dell’incrocio con via della Barca, di fronte allo stadio comunale. Un motociclista, residente in Valtiberina, ha investito due pedoni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’urto ha avuto conseguenze serie per tutte le persone coinvolte: i due pedoni, un uomo e una ragazza, e lo stesso motociclista sono stati trasportati all’ospedale di Città di Castello.

Il motociclista, che viaggiava in direzione nord, ha colpito violentemente i due pedoni, sbalzandoli di alcuni metri in avanti. L’impatto ha causato una caduta altrettanto brusca del motociclista. Il personale del 118, giunto rapidamente sul posto, ha fornito assistenza ai feriti e li ha trasferiti al pronto soccorso. I medici hanno diagnosticato lesioni e traumi per tutti e tre i coinvolti, che sono stati ricoverati per ricevere cure approfondite.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause, sono intervenuti i vigili urbani di Città di Castello. Gli agenti hanno eseguito i rilievi necessari, acquisendo prove e testimonianze da parte di automobilisti e passanti presenti al momento dello scontro. Le indagini sono ancora in corso per determinare con precisione le responsabilità dell’incidente.

Durante i rilievi, che hanno comportato la chiusura temporanea di parte di viale Europa, si sono verificate lunghe code e disagi alla circolazione. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla concomitanza con le feste di San Bartolomeo, in corso nell’area dell’Ansa del Tevere. Questo ha portato a un aumento del traffico e a difficoltà per i mezzi in transito e per i pedoni nella zona.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e continueranno a seguire l’evoluzione del caso per garantire che tutte le circostanze dell’incidente vengano chiarite e per prevenire future tragedie simili.