Scontro frontale su Apecchiese, traffico bloccato e ferito grave

1 Ottobre 2025 Cronaca, Ultime notizie 0
Incidente frontale su Apecchiese, traffico bloccato e ferito grave

Scontro frontale tra auto e autoarticolato con interventi di soccorso e polizia

Scontro frontale su Apecchiese – Oggi alle 13:30 1 ottobre 2025, sulla SR 257 Apecchiese, un grave incidente ha coinvolto un uomo di 27 anni alla guida di una Fiat Tipo, diretto verso Fano. In corrispondenza del Km 8+200, su una curva, il conducente ha perso il controllo del veicolo, impattando contro il rimorchio di un autoarticolato guidato da un uomo di 44 anni in senso opposto. Immediato l’intervento di due pattuglie della Polizia locale di Città di Castello, che hanno eseguito i rilievi per definire le cause dello scontro e gestire la viabilità.

Il giovane automobilista ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato con urgenza all’Ospedale di Città di Castello da un’ambulanza del 118 presente sul posto. La squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento locale ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti per prevenire ulteriori rischi. Inoltre, il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, responsabile della SR 257, ha provveduto a ripulire la carreggiata da detriti e residui di liquidi provenienti dai veicoli incidentati.

La circolazione lungo quel tratto della SR 257 è rimasta sospesa per circa due ore, necessarie a garantire i soccorsi, completare i rilievi investigativi, rimuovere i veicoli e ripristinare la sicurezza della strada. Le operazioni di emergenza hanno coinvolto professionalità coordinate e tempestive, fondamentali per la rapida gestione di un incidente con conseguenze significative.

Keyword:
incidente stradale, SR 257 Apecchiese, Polizia locale, soccorso 118, Vigili del Fuoco, traffico bloccato, Provincia di Perugia, sicurezza stradale

I nostri video

Il Telegiornale dell'Umbria del 1 10 2025
Il Telegiornale dell'Umbria del 1 10 2025
Brunello Cucinelli ricavi in crescita +10,8% nei primi nove mesi 2025
Caos in Consiglio Comunale a Terni rinviato a dicembre il processo Bandecchi
Il Teatro del Pavone torna spazio pubblico condiviso
Al via in Umbria la campagna “Io e te, sempre insieme”
Frecciarosa, da 15 anni in viaggio per diffondere la cultura della prevenzione oncologica
Assisi capitale del paraciclismo grazie all’UC Petrignano
Sequestrati 720mila euro a società con gestioni irregolari in centri accoglienza
Rimini, arrestati genitori per matrimonio forzato della figlia
Il Perugia reintegra il play Bartolomei Il “Renato Curi” festeggia i suoi 50 anni
Tragedia sul Monte Cucco muore pilota di deltaplano
Costretta a matrimonio forzato, arrestati i genitori
La rassegna stampa del 1 ottobre 2025
La rassegna stampa del 1 ottobre 2025
Sequestrati 720mila euro a società con gestioni irregolari in centri accoglienza
Il telegiornale dell'Umbria del 30 settembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 30 settembre 2025
dottor salute Il dermatologo può salvare la vita, dr ssa Chiara Franceschini
dottor salute Il dermatologo può salvare la vita, dr ssa Chiara Franceschini
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*