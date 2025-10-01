Scontro frontale su Apecchiese, traffico bloccato e ferito grave

Scontro frontale tra auto e autoarticolato con interventi di soccorso e polizia
Scontro frontale su Apecchiese – Oggi alle 13:30 1 ottobre 2025, sulla SR 257 Apecchiese, un grave incidente ha coinvolto un uomo di 27 anni alla guida di una Fiat Tipo, diretto verso Fano. In corrispondenza del Km 8+200, su una curva, il conducente ha perso il controllo del veicolo, impattando contro il rimorchio di un autoarticolato guidato da un uomo di 44 anni in senso opposto. Immediato l’intervento di due pattuglie della Polizia locale di Città di Castello, che hanno eseguito i rilievi per definire le cause dello scontro e gestire la viabilità.
Il giovane automobilista ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato con urgenza all’Ospedale di Città di Castello da un’ambulanza del 118 presente sul posto. La squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento locale ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti per prevenire ulteriori rischi. Inoltre, il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, responsabile della SR 257, ha provveduto a ripulire la carreggiata da detriti e residui di liquidi provenienti dai veicoli incidentati.
La circolazione lungo quel tratto della SR 257 è rimasta sospesa per circa due ore, necessarie a garantire i soccorsi, completare i rilievi investigativi, rimuovere i veicoli e ripristinare la sicurezza della strada. Le operazioni di emergenza hanno coinvolto professionalità coordinate e tempestive, fondamentali per la rapida gestione di un incidente con conseguenze significative.
