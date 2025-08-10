Scontro frontale e auto ribaltata sulla statale a Città di Castello

Tre feriti, due in codice rosso, strada chiusa
Alle 19 di oggi, i Vigili del Fuoco di Città di Castello sono intervenuti lungo la strada statale, in località Santa Lucia presso Ponte d’Avorio, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. L’impatto, avvenuto frontalmente, ha provocato il ribaltamento di uno dei veicoli.
I soccorritori hanno provveduto a estrarre le persone rimaste intrappolate nelle lamiere, consegnandole immediatamente alle cure del personale sanitario presente sul posto. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone: due di loro, in condizioni gravi, sono state trasportate in codice rosso all’ospedale, mentre la terza ha riportato lesioni di minore entità.
La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. Sul luogo dell’impatto è intervenuta anche la polizia locale per effettuare i rilievi, gestire la viabilità e predisporre la chiusura temporanea della strada al traffico.
L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con deviazioni del traffico nei tratti limitrofi fino al ripristino delle normali condizioni di transito.
