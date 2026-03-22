Schianto moto bici su SP 201 a Pietralunga, morto centauro

Incidente fatale a Pietralunga: muore motociclista

Nella mattinata di domenica 22 marzo 2026, intorno alle ore 11:30, una collisione tra un motociclo e una bicicletta ha trasformato in tragedia un tratto della Strada Provinciale 201, nel territorio comunale di Pietralunga, in provincia di Perugia. Il conducente della moto ha perso la vita sul posto. Il ciclista coinvolto è stato invece stabilizzato dal personale del 118 e trasferito d’urgenza con l’elisoccorso verso un centro ospedaliero. Le sue condizioni sarebbero serie.

Il sinistro sulla SP 201: dinamica ancora da ricostruire

L’impatto si è verificato lungo un tratto della Strada Provinciale 201, arteria che attraversa un’area prevalentemente collinare e boschiva dell’Appennino umbro-marchigiano. Le circostanze precise che hanno portato allo scontro tra i due mezzi restano ancora da chiarire. Gli inquirenti, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno avviato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Non è ancora noto se fattori ambientali — come lo stato del manto stradale, la visibilità o la geometria del tracciato — abbiano contribuito allo scontro.

Il motociclista, la cui identità non è stata ancora resa pubblica in attesa della notifica ai familiari, non ha lasciato scampo alcuno alle manovre di soccorso. I sanitari del 118 giunti sul posto ne hanno constatato il decesso. Il ciclista, in condizioni critiche, è stato preso in carico dall’equipaggio dell’elisoccorso e trasportato tempestivamente presso una struttura ospedaliera attrezzata.

Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118 in campo

L’intervento dei soccorsi è stato rapido e coordinato. Il personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gubbio è stato tra i primi a raggiungere il luogo del sinistro, occupandosi della messa in sicurezza dell’area e delle operazioni di supporto ai soccorritori sanitari. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione competente per territorio, la Polizia Locale e le squadre del 118, che hanno gestito le fasi più delicate dell’assistenza medica d’emergenza.

La strada è rimasta temporaneamente interessata dalle operazioni di soccorso, con inevitabili disagi alla circolazione veicolare nel tratto coinvolto. Non si registrano altri veicoli o persone coinvolte nell’incidente oltre ai due soggetti già indicati.

Incidente mortale nell’Umbria interna: un territorio a rischio

Pietralunga è un comune montano di circa duemila abitanti situato nell’alta valle del Tevere, al confine con le Marche. La SP 201, come molte strade provinciali dell’Appennino umbro, presenta caratteristiche tipiche delle arterie secondarie di montagna: carreggiata stretta, curve frequenti, fondo stradale soggetto al deterioramento stagionale. Questi elementi costituiscono storicamente un fattore di rischio elevato, in particolare per le due ruote.

L’incidente di questa mattina si inserisce in un quadro più ampio di sinistri che continuano a colpire le strade extraurbane secondarie italiane, spesso sottodotate dal punto di vista infrastrutturale e della segnaletica. La stagione primaverile, con le prime uscite dei motociclisti dopo i mesi invernali, coincide tradizionalmente con un aumento dei rischi sulle strade di campagna e montagna.

Accertamenti in corso, attesa per l’identità della vittima

Le autorità competenti stanno conducendo le verifiche del caso per stabilire le responsabilità e la dinamica precisa dello scontro. La Procura della Repubblica di Perugia potrebbe aprire un fascicolo d’indagine, come previsto dalla procedura standard in caso di decesso conseguente a incidente stradale. Saranno probabilmente disposti accertamenti tecnici sui mezzi coinvolti e, ove necessario, consulenze medico-legali.

L’identità della vittima, al momento, non è stata diffusa ufficialmente. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare e informare i familiari prima di rendere pubblici i dati anagrafici del motociclista deceduto.