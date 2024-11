Santa Croce riapre per il cortometraggio “Film in Tour”

Santa Croce riapre – Sabato scorso, il museo di Santa Croce di Umbertide, attualmente chiuso per i lavori di adeguamento sismico, ha aperto eccezionalmente le sue porte per accogliere la realizzazione di un cortometraggio nell’ambito del progetto “Film in Tour: cortometraggi creativi museali”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Media Eventi di Carlo Timio, ha visto il coinvolgimento di alcuni giovani umbertidesi che hanno preso parte alle riprese, dando vita a un’interpretazione originale delle opere esposte nel museo.

Il cortometraggio ha posto l’accento su alcune delle opere più significative del museo, tra cui i bronzetti votivi rinvenuti nel santuario etrusco situato sulla cima del Monte Acuto. Le riprese, condotte con l’ausilio di droni, non si sono limitate agli spazi interni del museo ma hanno abbracciato anche la bellezza del territorio umbertidese. Le immagini hanno messo in evidenza la maestosità della Rocca, il tempio della Collegiata e il suggestivo parco del fiume Tevere, che si estende vicino alle antiche mura della città.

Nonostante il museo di Santa Croce sia al momento oggetto di interventi di restauro e messa in sicurezza dopo i danni causati dal terremoto del marzo 2023, l’Amministrazione comunale è determinata a promuovere il patrimonio culturale locale. Il sindaco Luca Carizia ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare non solo per la salvaguardia dell’edificio, ma anche per favorirne la visibilità. “Nel 2020 abbiamo deciso di aderire all’associazione Terre e Musei dell’Umbria, che comprende anche Deruta, Amelia, Bettona, Bevagna, Cannara, Cascia, Marsciano e Montefalco. Questo circuito permette di adottare strategie comuni per valorizzare i nostri musei e sostenere il turismo e l’economia locale”, ha dichiarato il sindaco.

Il cortometraggio realizzato rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione del museo di Santa Croce e, in generale, dell’intero patrimonio culturale di Umbertide. Sebbene il progetto sia ancora in fase di montaggio, l’Amministrazione è pronta a diffondere il risultato, convinta che questa iniziativa contribuirà a stimolare l’interesse dei visitatori e a promuovere il turismo nella zona.

L’iniziativa ha ricevuto il supporto attivo del personale del Comune di Umbertide e dei cittadini, che hanno partecipato con grande impegno, contribuendo a creare un clima di comunità intorno a questo importante progetto culturale. In attesa di poter visionare il cortometraggio, l’Amministrazione ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento.

Nel futuro prossimo, quando i lavori di adeguamento sismico saranno completati, il museo di Santa Croce tornerà finalmente accessibile al pubblico, rappresentando un punto di riferimento importante per la cultura e il turismo dell’Umbria.