Sansepolcro Food&Street l’appuntamento con il giro del mondo del gusto

Dal 27 al 29 maggio si svolgerà la quarta edizione di Sansepolcro Food&Street, l’evento di Confcommercio con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, il contributo di Birindelli Auto e la collaborazione tecnica della Fiva (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti). Oltre 20 stand e foodtruck lungo viale Diaz, concerti, visite guidate e giochi per bambini. In più, menù a tema nei ristoranti e la speciale shopping card per ottenere sconti nei negozi del centro e. Anna Maria Cantucci, presidente di Confcommercio Valtiberina: “il momento della ripartenza è arrivato. Gli eventi per una piccola realtà come la nostra sono fondamentali”. Dopo due anni di stop forzato imposto dalla pandemia, torna a Sansepolcro l’appuntamento con il cibo di strada. È tutto confermato, infatti, per la quarta edizione di Sansepolcro Food&Street, la kermesse dei sapori da tutto il mondo organizzata dalla Confcommercio con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, il contributo di Birindelli Auto e la collaborazione tecnica di Fiva (Federazione Nazionale Venditori Ambulanti) in programma da venerdì 27 a domenica 29 maggio, sempre in viale Diaz.

Confcommercio Arezzo

“Per i commercianti e gli abitanti del Borgo è davvero una gran bella notizia, che segna il momento della ripartenza – commenta la presidente di Confcommercio Valtiberina Anna Maria Cantucci – le prime edizioni della kermesse sono state un successo sia per il numero di ambulanti presenti, sia per la grande quantità di visitatori provenienti da tutta la provincia e anche dall’Umbria, felici di passare qualche ora di spensieratezza tra gli stand enogastronomici e per le vie del centro. Nel 2019 abbiamo raggiunto le 60mila presenze, confidiamo che il successo si ripeta anche quest’anno: c’è tanta voglia di tornare a vivere con un po’ più di leggerezza”.

Il format proposto dalla quarta edizione di Food&Street, e presentato in conferenza stampa oggi (19 maggio) nel Palazzo delle Laudi a Sansepolcro, è quello ormai consolidato: oltre 20 stand italiani e stranieri in una cornice di divertimento fatta di tante iniziative. Musica, arte, fotografia, animazioni per bambini, visite guidate e shopping saranno ulteriori calamite per chi arriverà a Sansepolcro attirato dalla possibilità di assaporare il falafel israeliano o la paella spagnola, le minicrepes olandesi e il tacos messicano, senza dimenticare il meglio della cucina italiana con lo gli arancini e i cannoli siciliani, le bombette e il caciocavallo pugliese, le specialità umbre, i formaggi toscani e il famosissimo panino col lampredotto.

“Anche quest’anno ci sarà un legame a doppio filo con le attività commerciali del centro storico: tornerà la speciale “Shopping Card” che riserverà sconti per chi acquisterà nei negozi aderenti all’iniziativa e i pubblici esercizi realizzeranno menù a tema dedicati all’evento. Confcommercio, come sempre, sarà in prima linea nell’organizzazione” ha spiegato la vicedirettrice della Confcommercio aretina Catiuscia Fei. La strategia degli eventi su strada si conferma ancora una volta un valore aggiunto per tutta la rete distributiva: “il commercio ambulante, da sempre, rappresenta una forte calamita che porta beneficio anche al commercio tradizionale – spiega la presidente Cantucci – basti pensare a quanti, dopo aver visitato il Food&Street, hanno poi fatto un giro per i negozi o si sono fermati a mangiare nei ristoranti di Sansepolcro e dintorni. La programmazione di iniziative, per la nostra piccola realtà, è fondamentale e non possiamo limitarci alla bella stagione. Sarebbe bello, ad esempio, mettere qualcosa in calendario anche durante le festività natalizie, come accade in altre città della nostra provincia”.

“Il Giro del Mondo del Gusto è l’evento sul quale abbiamo puntato per far partire la stagione estiva – ha detto il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti – Riteniamo che la condivisione del buon cibo sia la giusta ricetta per creare un momento di convivialità e gioia, di cui si sente il bisogno dopo la lunga fase di restrizioni che abbiamo vissuto, nonché per portare tante persone al Borgo che possano visitare i negozi del nostro centro”. “Si rinnova la proficua collaborazione con Confcommercio che ringrazio non solo per l’organizzazione di questo evento ma anche per il lavoro quotidiano svolto a sostegno delle attività commerciali della Città – ha aggiunto l’assessore al Commercio del Comune di Sansepolcro Francesca Mercati – Il prossimo weekend sarà un’importante occasione per il Borgo, che potrà mettere in vetrina la straordinaria bellezza del suo patrimonio culturale e delle sue tante risorse commerciali, che spaziano in ogni settore“.

Il programma degli eventi

FOOD&STREET. IL GIRO DEL MONDO DEL GUSTO 27-28-29 MAGGIO 2022 Viale Diaz, dalle ore 11 alle ore 24 Programma completo su: bit.ly/3LzOg2M Pagina Facebook: www.facebook.com/sansepolcrofoodestreet/

Pagina Instagram: @sansepolcrofoodestreet Informazioni e contatti: Team Eventi Confcommercio – teameventi@confcommercio.ar.it

UN GRANDE MERCATO SENZA CONFINI Cuore di “Food&Street” resta viale Diaz, dove saranno dislocati oltre venti stand, aperti ogni giorno con orario continuato dalle 11 alle 24. Tra le specialità tutte da assaggiare ci sono la paella dalla Spagna, i burritos messicani, il falafel israeliano e le mini-crepes olandesi. Tra le novità gli stand del tartufo, del pistacchio e del cannolo siciliano e delle chips arrotolate.

SPECIALITÀ ITALIANE E FOOD TRUCK Saranno presenti anche i prodotti della tradizione regionale italiana come i formaggi toscani, il lampredotto, gli arrosticini, le bombette pugliesi e il caciocavallo. Torneranno anche i food truck con una selezione dei migliori piatti gourmet da tutto lo Stivale, preparati nei particolari furgoncini a due e quattro ruote attrezzati con tanto di cucina: smoothies, estratti, macedonie, cannoli e arancini siciliani, cartocci di pesce e verdure fritti e hamburger 100% maremmani. Senza dimenticare il gelato servito nella classica Ape car itinerante. I SAPORI DEL BORGO Non mancheranno i piatti tipici della Valtiberina grazie all’inserimento nel circuito degli stand dei pubblici esercizi biturgensi e valtiberini che porteranno vere prelibatezze della cucina tradizionale, tutte da scoprire. Presenti anche alcuni birrifici della Valtiberina e del Montefeltro.

SHOPPING NEI NEGOZI DI VICINATO Per gli amanti dello shopping, Confcommercio offre la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati nei negozi di Sansepolcro aderenti alla “Food&Street Shopping Card”. Un modo per valorizzare il commercio tradizionale mettendo sotto i riflettori le tante attività presenti in centro storico, tutte di grande qualità.

STREETFOOD A TAVOLA Grazie al circuito dei ristoratori Confcommercio si potranno gustare anche nei locali del Borgo un menù particolare dedicato alla manifestazione, con il contributo e l’impegno della rete di Vetrina Toscana a Tavola. AREA GONFIABILI E GIOCHI PER BAMBINI Tra gli eventi collaterali che arricchiranno la tre-giorni del cibo di strada la musica live in viale Diaz, l’area giochi kindergarten con i gonfiabili e i palloncini che resterà aperto da venerdì a domenica dalle 11 alle 22.

TOUR GUIDATO ALLA SCOPERTA DEL BORGO Per i più grandi, invece, il programma prevede un tour guidato gratuito alla scoperta del Borgo con le guide turistiche di Confcommercio, Confguide. L’appuntamento è per domenica 29 maggio alle ore 15 con partenza da viale Diaz. Prenotazione obbligatoria: Alice Comunelli, telefono 3281140990 – confguide@confcommercio.ar.it . INSTAMEET CON GLI IGERS ARETINI Torna anche la collaborazione con gli Igers aretini che sabato 28 maggio alle ore 15 promuoveranno il tour “mangia la cultura”. Il ritrovo è alle ore 15.00 presso Porta Fiorentina a pochi passi da viale Diaz, dove saranno gli stand di Food&Street. Visita guidata con le guide di Confcommercio con scatti d’autore per le vie del centro di Sansepolcro fino ad arrivare al Museo Civico dove verranno scoperte tutte le opere di Piero della Francesca.

Il link per partecipare in modo gratuito: https://bit.ly/3sSFRjV