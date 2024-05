San Giustino, BigMat finali nazionali maschili di pallavolo under19

Le BigMat finali nazionali maschili Under 19, che stanno catalizzando l’attenzione degli sportivi nell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra su organizzazione di Federazione, Pallavolo San Giustino e Centro Coni.

I primi verdetti emessi al termine delle 30 partite della fase eliminatoria disputatasi martedì 14 e mercoledì 15 maggio nei cinque impianti del comprensorio sedi degli altrettanti gironi a quattro.

Buona la partecipazione anche del pubblico, non dimenticando i sostenitori al seguito che si sono portati le varie squadre e che hanno avuto modo di vivere anche una piacevole parentesi da turisti nei luoghi di rilevante valore artistico-culturale indicati nel pieghevole appositamente creato.

Il riepilogo di quanto avvenuto sul campo: Nel girone A, quello del palasport di San Giustino, la Cucine Lube Civitanova ha chiuso a punteggio pieno nonostante l’interessante duello con i lombardi della Powervolley Diavoli, superati per 3-1 nello scontro diretto ma con i due set decisivi vinti ai vantaggi. Riscatto della Lombardia nel girone B, a Città di Castello, grazie alla Vero Volley Assiplan, che ha piegato i padroni di casa della Sir Safety Perugia, battuti con un 3-0 piuttosto netto nella sfida poi risultata decisiva. È invece la Kione Padova la “regina” del girone C (impianto di Selci Lama), che nella gara-spareggio per il primo posto con l’Etruria Tuscania è andata dapprima sotto, poi ha risposto con un 3-1 che le ha garantito il passaggio del turno. Dal girone D, quello di Sansepolcro, esce qualificato il Volley Parella Torino, che ha dimostrato la propria superiorità con il 3-0 finale all’unica avversaria in grado di ostacolarlo, la Colombo Genova. Infine, il PalaFemac di Trestina ha promosso a suon di 3-0 i Lupi di Santa Croce sull’Arno, che soltanto in una circostanza hanno permesso agli avversari di superare quota 20 nel singolo set. Ecco pertanto le classifiche.

Girone A: CUCINE LUBE CIVITANOVA MARCHE punti 9, Powervolley Diavoli 6, Tonno Callipo Vibo Valentia 3, Showy Boys Galatina 0.

Girone B: VERO VOLLEY ASSIPLAN (Lombardia) punti 9, Sir Safety Perugia 6, Volley Modica 3, Polisportiva Venosa 0.

Girone C: KIONE PADOVA (Veneto) punti 9, Etruria Volley Tuscania 6, Tinet Prata 3, Volley Olimpia Aosta 0. Girone D: VOLLEY PARELLA TORINO (Piemonte) punti 9, Colombo Volley Genova 5, Sieco Service Impavida 4, Termoli Pallavolo 0.

Girone E: LUPI SANTA CROCE SULL’ARNO (Toscana) punti 9, Bi Network Pallavolo C9 6, Sts Volley Bolzano 2, Quadrifoglio Volley 1. Per 15 squadre, dunque, l’avventura è finita qui, come per il PalaFemac di Trestina, che esce di scena.

Le cinque qualificate si affrontano ora giovedì 16 e nella mattinata di venerdì 17 maggio assieme alle 7 promosse di diritto alla seconda fase. Le 12 squadre in totale vengono suddivise in 4 gironi da 3 ciascuna; le prime due classificate passano ai quarti di finale.

Ecco i nuovi raggruppamenti:

Girone F (palasport di San Giustino): Kione Padova (Veneto), Matervolley (Puglia), Vero Volley Assiplan (Lombardia).

Girone G (Pala Ioan di Città di Castello): A’ Ricchigia Gupe Volley (Sicilia), Cucine Lube Civitanova (Marche), Modena Volley (Emilia Romagna).

Girone H (impianto di Selci Lama): Diavoli Powervolley (Lombardia), Lupi Santa Croce sull’Arno (Toscana), Marino Pallavolo (Lazio).

Girone I (palasport di Sansepolcro): Com Cavi Volley Meta (Campania), Volley Parella Torino (Piemonte), Volley Treviso (Veneto).

«Tutto sta procedendo secondo gli auspici di partenza – ha commentato questa prima parte delle finali nazionali Agostino Benedetti, consigliere del Comitato Regionale Umbro della Federazione Italiana Pallavolo e delegato alla manifestazione – per cui stiamo vivendo al meglio questa settimana che vede l’Alta Valle del Tevere tosco-umbra, con assieme la vicina Sansepolcro, svolgere il ruolo di “capitale” del volley giovanile nazionale. Siamo soddisfatti anche per la risposta del pubblico e sul piano qualitativo stiamo assistendo a gare di livello elevato, con diversi giocatori capaci di porsi all’attenzione degli addetti ai lavori. Il bello deve ancora venire e di qui a domenica prossima potremo davvero ammirare lo spettacolo che la pallavolo riesce a offrire anche in ambito giovanile».